Moeten het echt altijd meisjes zijn die domme dingen doen?

Er liggen drie pakketjes met kleren op de vensterbank klaar om teruggestuurd te worden. Te groot, te klein, niet mijn kleur, noem het op: de kleren waren niet wat ik ervan verwacht had toen ik ze aan mijn winkelmandje toevoegde en ze gaan terug. Het bedrag dat binnenkort op mijn rekening zal verschijnen is pure winst die ik natuurlijk wel opnieuw mag uitgeven, of niet?

Welkom bij girl math, de Tiktok-trend waarbij vrouwen aan zichzelf en de wereld uitleggen hoe ze voor zichzelf rechtvaardigen dat ze een bepaald bedrag aan iets uitgeven. Alle smoezen waarmee we onszelf overtuigen dat we gerust mogen spenderen. ‘Naar een concert gaan is praktisch gratis, want ik kocht het ticket zo lang geleden dat het niet meer telt’, lacht een jonge vrouw in een roze sweater. Nog eentje: cashgeld vinden in een oude gedragen jeans? Gratis geld, klaar om uitgegeven te worden. En alles wat minder dan vijf euro kost is sowieso praktisch gratis, toch?

Natuurlijk niet, mijn proffen economie zouden mijn diploma terugvragen als ik dat zou beweren, maar dat is ook niet het punt. Sommige dingen moet je niet al te serieus nemen, maar voor de denkoefening gaan we dat toch doen: eigenlijk is girl math niet meer dan het omarmen van een paar basisprincipes in de economie. De sunk cost bijvoorbeeld, een kost die je al gemaakt hebt en die je sowieso nooit meer terugkrijgt: ‘Als je geld uitgegeven hebt, is het weg. Je zou geen economische beslissingen mogen nemen op basis van inkomsten die je al hebt uitgegeven’, stelt de Amerikaanse doctoraatsstudente economie Sarah Schutz als reactie op een van de video’s. Dat wél doen is een typische denkfout, maar wel een die vaak gemaakt wordt.

Maar wat dan met de kleren die je terugstuurt? Met elke euro die je terugkrijgt, krijg je ook de opportuniteit terug om die euro opnieuw uit te geven. In dat verband heb je de opportuniteitskost: als je een euro aan kleding uitgeeft, kun je het niet aan iets anders uitgeven. Naast het effectieve bedrag van een uitgave, geeft dat verlies van keuzevrijheid meestal een dubbel gevoel van verlies bij een aankoop. Als je dus dat geld terugkrijgt, voel je ook een zekere euforie omdat je al die opties terugkrijgt. Het geld was al uitgegeven, dus nu is het alleen nog een kwestie van waar je het deze keer aan zult besteden en blijft enkel het plezier nog over. ‘Natuurlijk moet je het niet gebruiken om jezelf bankroet te spenderen, maar enjoy yourself’, lacht Schutz nog in de video.

Boy math?

De trend klinkt dus vrolijk en onschuldig, en zolang je met een lach naar de video’s blijft kijken, is het dat ook. Tot dat irritante stemmetje in je achterhoofd een kanttekening bij alles begint te plaatsen. ‘Het is niet schattig’, zegt Haley Sacks, beter bekend als MrsDowJones en een van de eerste en bekendste financiële influencers op het web, zeggen. ‘Het zet gewoon het stereotype voort dat vrouwen niet slim genoeg zijn om met geld om te gaan.’ En heeft ze ongelijk? ‘Wat is boy math dan? Een spreadsheet openen en met finance bezig zijn?’, vraagt Jess Ramos, een data-analiste die over de techsector praat op Tiktok. ‘Het is niet oké dat we het woord girl math gebruiken als proxy voor slechte of gekke wiskunde.’

Dat kleine stemmetje in je achterhoofd wordt zo plots wel iets groter. Want ze hebben zeker geen ongelijk, vooral omdat de psychologische en economische principes achter girl math helemaal niet gender gebonden zijn. Laat me het nog iets straffer maken. Als je de trends van deze zomer opsomt, dan krijg je eerst de lazy girl job, waarbij mensen het absolute minimum doen voor een thuiswerkjob die hun genoeg geld geeft. Dan kwam de girl dinner trend, het samenraapsel aan snacks dat je in vijf minuten op een bord kletst en dat ergens voelt als een rebellie tegen de inherente verwachting dat je als vrouw elke dag kookt. Als je daar nu girl math bijtelt, dan heb je drie grote trends waarbij mijn mannelijke collega’s telkens de wenkbrauwen optrokken toen ik ze aan hen uitlegde. ‘Ik was blij dat girl dinner een trend werd, want ik doe dat al jaren’, zei een mannelijke collega. Dus waarom plakken we daar dan toch die ‘girl’ bij? En waarom doen we dat toch telkens op zo’n infantiliserende manier? Alsof vrouwen niet ambitieus of goed in wiskunde kunnen zijn?

Wij meisjes onder elkaar

Marketingexperten noemen het slimme branding omdat het een groepsgevoel creëert. Dat groepsgevoel noemde ook feministe Bieke Purnelle al. Het is altijd leuk om ergens bij te horen, zeker als het gaat over het terugclaimen van iets als meisjesachtigheid dat al jarenlang een pejoratieve connotatie heeft. Of als je iets verder kijkt: vrouwen worden ook nog steeds tot veel hogere leeftijd op haast infantiliserende wijze als ‘meisje’ bestempeld, meer dan mannen als jongens. Dan is dat vieren misschien wel het minste wat we kunnen doen, zeker?

Maar is het dat echt waard als je daarvoor moet leunen op genderstereotypes waar ook al jarenlang tegen gevochten wordt? Purnelle zelf maakte die kanttekening ook al: ‘Die performatieve vrouwelijkheid kan feministisch zijn, maar niet alles wat een vrouw doet is feministisch’, zei ze bij ons. En oké, niemand verwacht van Tiktok een genuanceerde conversatie, maar het zou wel tof zijn.