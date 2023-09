Waarom premier De Croo vindt dat hij best zichzelf opvolgt

Ik ben de politicus die het land door enkele crisissen heeft geloodst en ik wil ook na de verkiezingen gerust premier blijven. Dat was de boodschap van Alexander De Croo in zijn rentree-interviews na de zomervakantie. De Croo is een notoir optimist voor wie het glas altijd half vol is. Maar misschien was dit wel érg optimistisch van hem. Of kan hij gewoon moeilijk iets anders zeggen?