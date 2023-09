Jan Vertonghen na beladen match in Genk: ‘Veel zaken gebeurd in emotie’

Anderlecht-aanvoerder Jan Vertonghen geeft toe dat zijn gedrag tijdens de match in Genk beter kon. — © Isosport

Het was het gespreksonderwerp na de topper tussen Racing Genk en Anderlecht zondag: Anderlecht-aanvoerder Jan Vertonghen en technisch directeur van Genk Dimitri De Condé die met elkaar in de clinch gingen. Intussen heeft Jan Vertonghen via sociale media toegegeven dat zijn gedrag misplaatst was.

De potjes kookten geregeld over tijdens Genk-Anderlecht en vaak was Jan Vertonghen een van de betrokkenen. Het begon al na negen minuten toen hij de bal uit de handen van Bonsu Baah wilde sleuren. De jongeling van Genk wilde de bal niet meteen afgeven en dat leidde tot een eerste opstootje. Beide spelers kregen geel, nauwelijks vijf minuten later pakte Bonsu Baah zijn tweede geel.

Helemaal op het einde van de wedstrijd ging Vertonghen met bal aan de voet op avontuur tot aan de cornervlag. Hij wilde zo tijd winnen, want op dat moment stond RSCA nog 0-1 voor. Toen de bal buiten ging, sloeg Cuesta zijn arm om de borst van Vertonghen. Een vreemde actie van de Colombiaanse verdediger, maar ook de theatrale val van de Rode Duivel was fel overdreven. Er volgde nog maar eens een opstootje.

Na de wedstrijd was Dimitri de Condé, Head of Football bij Genk, van de tribune afgedaald om verhaal te halen bij Vertonghen. Aan de spelerstunnel kwam het tot een hevige discussie en een nieuw opstootje.

‘Ik heb hem (Vertonghen, red.) gezegd dat ik het niet begrijp dat hij met zijn ervaring en op zijn leeftijd dit soort fratsen nodig heeft. Wat hij enkele keren heeft gedaan, was pure matennaaierij. Tot twee keer toe wilde hij een speler van ons een rode kaart aansmeren. Daar kan ik niet tegen. Vertonghen lachte me uit en gaf me een stevige duw. Dat pik ik niet, hij moet zijn handen thuishouden’, zei De Condé na de match.

Vertonghen zelf kwam maandag ook nog even terug op de onrustige avond. ‘Er zijn veel zaken gebeurd in de emotie gisteren tijdens en na de wedstrijd die niet hadden moeten gebeuren, ook langs mijn kant. Ik heb Dimitri De Condé gesproken. De kous is af’, aldus Vertonghen op X (voorheen Twitter).