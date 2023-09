Van Bill Viola tot de krasse koppen van Rubens & co: dit zijn de strafste Belgische expo’s van het najaar

Francis Alÿs, ‘The nature of the game’

Wat? Een uitgebreide versie van wat vorig jaar te zien was in het Belgisch paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië. Francis Alÿs toonde toen een dozijn video’s van Children’s games van over de hele wereld, in de traditie van Bruegels voorstelling van de ‘kinderspelen’.

Ga kijken want twaalf jaar na de legendarische passage van Francis Alÿs in Brussel, brengt Wiels nu recent werk van de geëngageerde kunstenaar, een Belg die in Mexico resideert.

Waar en wanneer? Wiels in Vorst, van 7 september tot 7 januari.

Francis Alÿs, uit: ‘Children’s game #7 Stick and wheels’, Bamiyan, Afghanistan. — © rr

Thierry De Cordier, ‘Passe-montagne’

Wat? Nooit eerder getoonde werken van deze klassebak, uit de periode 1983 tot nu.

Ga kijken want de kluizenaar onder de kunstenaars, met een voorkeur voor aardedonkere tinten, kiest voor een spaarzame productie. Elke nieuwe presentatie is ook een revelatie.

Waar en wanneer? Bij Xavier Hufkens in Brussel, van 8 september tot 14 oktober.

Thierry De Cordier, ‘Écritoire (winter)’, 1988-1989. — © courtesy the artist and xavier hufkens

Erwin Blumenfeld

Wat? Modefotografie van een uitzonderlijke creativiteit. Blumenfeld mengde zijn fotoshoots met dadaïstische elementen en politiek engagement.

Ga kijken want met meer dan honderd foto’s blikt de tentoonstelling terug op het lot van deze Berlijnse Jood, die er in 1941 uiteindelijk in slaagde naar de VS te emigreren en er carrière te maken.

Waar en wanneer? Joods Museum in Brussel, van 29 september tot 4 februari.

Erwin Blumenfeld, The red cross (voor Vogue US, 1945) — © the estate of erwin blumenfeld.

De avant-garde in Georgië

Wat? Openingstentoonstelling van het Europalia-festival.

Ga kijken want tussen 1900 en 1936 kende Georgië een bloeiende avant-gardescene. Kunstenaars van diverse achtergronden decoreerden er tavernes of werkten voor de grote podia. Ze vermengden de eigen traditie met elementen uit oost en west tot een unieke kunst die in de vergetelheid geraakte tijdens het Sovjetregime.

Waar en wanneer? Bozar in Brussel, van 4 oktober tot 14 januari.

Kiril Zdanevitsj, Sketch for ‘Malshtrem’ (1924). — © georgian state museum of theatre, music, film and choreography art palace

Josef Hoffmann, In de ban van de schoonheid

Wie? De Weense architect en vormgever was begin vorige eeuw een baanbrekende figuur in het moderne design.

Ga kijken want Brussel heeft een bijzondere band met Hoffmann. De architect realiseerde er tussen 1905 en 1911 het Palais Stoclet, een woning als een totaalkunstwerk.

Waar en wanneer? Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel, van 6 oktober tot 14 april.

Josef Hoffmann: Palais Stoclet, Brussel (1914) — © MAK, Wenen

Echo

Wat? Een expo over de intieme band tussen kleding en herinnering, gezien door de ogen van drie vrouwen: Louise Bourgeois, Simone Rocha en Anne Teresa De Keersmaeker.

Ga kijken want de tentoonstelling gaat ‘over onze kindertijd en jeugdjaren, over de ervaring van het moederschap, over koesteren en herstellen, over ouder worden en nostalgie.’

Waar en wanneer? MoMu in Antwerpen, van 14 oktober tot 25 februari.

Louise Bourgeois in haar huis op 20th Street, New York, in haar mantel van Helmut Lang, 2009. — © Alex Van Gelder

Jan Van Imschoot

Wat? Jan Van Imschoot is een krachtpatser onder de schilders. Barokke flair is zijn sterkste wapen.

Ga kijken want de schilder maakte midden de jaren ‘90 een opgemerkte entree in de kunstwereld. Zijn verhalen bouwen voort op oude tradities en modern meesterschap. Het Smak viert zijn opgemerkte comeback met een overzichtstentoonstelling.

Waar en wanneer? Smak in Gent, van 20 oktober tot 14 januari.

Jan Van Imschoot, ‘La piconera (la trahison conjugale)’, 2022 — © rr

Dieric Bouts, beeldenmaker

Wat? Een voormalige Leuvense stadsschilder komt thuis.

Ga kijken want de trekker van het Dieric Bouts-festival New horizons is een retrospectieve, waarin M Leuven het werk van de Vlaamse meester confronteert met beeldenmakers van vandaag, zoals sportfotografen, filmmakers en gameontwikkelaars.

Waar en wanneer? M Leuven, van 20 oktober tot 14 januari.

Dieric Bouts, ‘Triptiek met de kruisafneming’ (centrale paneel). — © Armando Bernabeu Granados/Capilla Real, Granada.

Krasse koppen

Wat? De eerste grote expo van het KMSKA na de opening wordt een grand cru. Ze zoomt in op ‘tronies’: portretten die oude meesters maakten van anonieme figuren, als afzonderlijk schilderij of om ze later in te passen in hun grote historische stukken.

Ga kijken want zelden kwamen zoveel topstukken bijeen. Bosch, Bruegel, Rubens, Rembrandt, Vermeer: ze zijn van de partij en tonen zich van hun intiemste kant.

Waar en wanneer? KMSKA in Antwerpen, van 20 oktober tot 21 januari.

Peter Paul Rubens, ‘Hoofd van een man met baard’ — © Dublin, Heritage Gift, Denis & Catherine O’Brien, 2016

Bill Viola

Wat? Leven, lijden, dood en het verglijden van de tijd: de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola maakt er video-installaties van die je stil maken en diep ontroeren.

Ga kijken want het museum van Luik wil dit oeuvre tonen op zijn best: herkenbaar en best wel spectaculair, maar ook sereen en intiem.

Waar en wanneer? La Boverie in Luik, van 21 oktober tot april 2024.

Bill Viola, Tristan’s ascension (The sound of a mountain under a waterfall), 2005. © Bill Viola Studio

Zeldzaam en onmisbaar

Wat? Het Vlaams topstukkendecreet bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd met een presentatie van 100 bijzondere werken.

Ga kijken want er zullen schilderijen, beelden, manuscripten en artefacten te zien zijn uit Vlaamse collecties, van musea en kerken tot privéverzamelingen. Het oudste werk is een 3.000 jaar oude gegraveerde rolsteen uit Museum De Kolonie in Lommel. Het jongste een schilderij van Tom Wesselman uit de hoogdagen van de popart.

Waar en wanneer? Mas in Antwerpen, van 31 oktober tot 25 februari.

Gustave Van de Woestyne, ‘De twee lentes’. — © kmska

Rose, rose, rose à mes yeux

Wat? Oostende, als Ensorstad bij uitstek, trekt het feestjaar rond James Ensor op gang. De tentoonstelling is de opmaat van een heus stadsfestival.

Ga kijken want deze selectie uit zijn stillevens en interieurscènes is er één voor fijnproevers. Ze laat zien hoe Ensor de brug sloeg van een academisch geïnspireerde schilderkunst naar de avant-garde van begin twintigste eeuw.

Waar en wanneer? Muzee in Oostende, van 16 december tot 14 april.