Europese Commissie onderzoekt of regels voor wolvenjacht anders moeten

Ursula von der Leyen wil plattelandsbewoners in de Europese Unie het signaal geven dat ze luistert naar hun bekommernissen over de toename van de wolvenpopulatie.

De terugkeer van de wolf in de Europese Unie leidt volgens de Europese Commissie tot meer conflicten met lokale landbouwgemeenschappen en jachtorganisaties in afgelegen regio’s. ‘De concentratie van roedels in sommige regio’s is een echt gevaar geworden voor veestapels en mogelijk ook voor mensen’, zegt voorzitter Ursula von der Leyen.

De wolf geniet een hoge graad van bescherming onder de Habitat-richtlijn, maar nationale en lokale overheden kunnen afwijkingen toestaan. ‘Ik moedig hen aan om waar nodig actie te ondernemen. De huidige wetgeving maakt dat mogelijk.’ Von der Leyen laat nu onderzoeken of het ook nodig is om de bescherming van de wolf in de Europese Unie verder af te zwakken.

In een eerste stap worden ‘lokale gemeenschappen, wetenschappers en alle geïnteresseerde partijen uitgenodigd om tegen 22 september de meest recente data over de wolvenpopulatie en haar impact in te dienen’. Die gegevens zullen de basis vormen van een analyse die zal bepalen of er nood is aan een update van de wetgeving en aan extra flexibiliteit. Dat betekent dat de mogelijkheden om op de wolf te jagen eventueel zullen worden uitgebreid – al wilde een woordvoerder dat niet met zoveel woorden bevestigen.

Pony van Von der Leyen

Het Europees Parlement drong er vorig jaar al in een resolutie bij de Commissie op aan om het beschermingsstatuut van grote carnivoren zoals de wolf aan te passen ‘zodra de gewenste conservatiegraad bereikt is’. Met deze stap geeft Von der Leyen gehoor aan het Europees Parlement en aan plattelandsbewoners, die zich vaak in de steek gelaten voelen door ‘Brussel’.

Begin dit jaar gaf Zweden de toelating aan jagers om 75 wolven te doden. Voorlopig greep de Commissie niet in. Er loopt al sinds 2010 een inbreukprocedure tegen Zweden wegens het toelaten van het excessief bejagen van wolven, maar die is nog altijd niet afgerond.

Een jaar geleden doodde een wolf in Duitsland een 30-jarige pony van Von der Leyen, die een grote paardenliefhebster is. Daarop werd een toelating uitgereikt om de dader te doden – voor zover bekend zonder resultaat.