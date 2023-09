Staatsbon klokt af op 21,896 miljard euro

De staatsbon van minister Van Peteghem was een gigantisch succes. — © Fred Debrock

Er werd in totaal voor 21,896 miljard euro ingeschreven op de nieuwe, eenjarige staatsbon, zo maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bekend. Dat maakt het de meest succesvolle staatsbon in de Belgische geschiedenis.

Een totaal van 234.310 mensen tekenden tijdens de inschrijvingsperiode van donderdag 24 augustus tot en met vrijdag 1 september rechtstreeks in via het Grootboek van het Federaal Agentschap van De Schuld, goed voor 7,093 miljard euro. Het gemiddelde bedrag van de inschrijving op een Staatsbon bij het Agentschap bedraagt zo 30.272 euro. De meer dan 400.000 inschrijvingen via de banken zijn goed voor 14,803 miljard euro.

De staatsbon van minister Van Peteghem brengt alles samen dus 21,896 miljard euro op, een veelvoud van de 5,7 miljard euro die de Leterme-staatsbon twaalf jaar geleden opbracht. Het is de meest succesvolle staatsbon in de Belgische geschiedenis. Dat succes toont volgens minister Van Peteghem ‘dat onze gezinnen en alleenstaanden snakken naar een hoger en veilig rendement op hun spaargeld’.

‘De eenjarige staatsbon had dan ook als doel de concurrentie binnen de bankensector aan te zwengelen. Zowel het succes van de uitgifte, de tariefwijzingen door enkele banken en de gestegen vraag van spaarders naar andere producten dan het spaarboekje, dragen bij tot dit doel’, aldus de minister.

‘Maar het is bovenal een krachtig signaal en een duidelijke roep om respect van de Belgische spaarders richting de bankensector. Het is nu aan de bankensector om gehoor te geven aan dit signaal en zo het vertrouwen van hun spaarders te herwinnen. De mensen toonden vertrouwen in de staat tijdens deze uitgifte, ze kunnen er dan ook op rekenen dat de regering dit dossier de komende periode op de voet volgt om de concurrentie binnen de bankensector te verzekeren.’

Doordat er meer dan verwacht werd opgehaald, heeft dit ook gevolgen voor het financieringsplan van 2023 van de Belgische overheid, wordt maandag bevestigd. Zo zal de geplande uitgifte van bepaalde schatkistcertificaten in de eerstkomende weken niet doorgaan. Ook nadien zullen de uitgiften van schatkistcertificaten ofwel geschrapt, ofwel teruggeschroefd worden. ‘In totaal zal het Agentschap de uitgifte van schatkistcertificaten met 10,4 miljard euro verminderen in 2023’, klinkt het. De resterende uitgiften van schuld op middellange en lange termijn van 2023 worden eveneens verminderd, met 2,25 miljard euro, tot 45 miljard euro. Het Agentschap zal daarnaast een hogere kaspositie aanhouden. De verhoging van die kaspositie zou zo’n 9 miljard euro belopen.

Doordat er meer schuldpapier op korte termijn (1 jaar) is uitgegeven en minder op langere termijn, zal de gemiddelde duurtijd van de schuldportefeuille licht afnemen tegenover de verwachte waarden ervan voor de nabije toekomst. ‘Vermits deze risicoparameter op basis van de netto-schuld berekend wordt, zal hij verder geen enkele wijziging ondergaan. Ook de herfinancierings- en herzettingsrisico’s zouden slechts zeer beperkt toenemen, omwille van diezelfde reden’, staat in het persbericht.

De minister zal in overleg met het Agentschap bekijken welke staatsbonuitgiften de komende maanden opportuun zijn, klinkt het nog. Normaal volgt er nog een uitgifte in december, maar de details over looptijd en dergelijke zijn nog niet bekend.

De banken zelf zitten niet te wachten op nog een staatsbon. Zij zullen nog even de naweeën voelen van de populaire staatsbon. ‘Er verdwijnt meer dan 20 miljard euro liquiditeit uit de sector. Dat is geld dat niet uitgeleend kan worden en de economie niet kan ondersteunen. En dat op een moment dat bepaalde bedrijven het moeilijker krijgen om financiering te vinden’, waarschuwde Johan Vankelecom, de financieel directeur van Belfius, eerder in deze krant.