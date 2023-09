Rijden met gps verplicht onderdeel rijexamen vanaf oktober

Kandidaat-bestuurders zullen niet alleen moeten bewijzen dat ze een parcours kunnen afleggen door verkeersborden te volgen, maar ook met de aanwijzingen van een navigatietoestel, is de redenering van het Departement Mobiliteit.

Voor de aanpassing verwijst Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) naar een studie van de Universiteit Hasselt. ‘Die toonde het belang aan van tijdens het rijexamen te testen of kandidaat-bestuurders vlot en correct met de gps kunnen omgaan, aangezien de kans zeer reëel is dat bestuurders na het behalen van hun rijbewijs regelmatig met een gps naar hun bestemming zullen rijden.’ Vandaar dat het nu dus een verplicht onderdeel wordt.

Kandidaten kunnen kiezen of ze de gps van het eigen voortuig gebruiken of een gratis app op de smartphone. Voor wie niet beschikt over een toestel, zal de examinator in een toestel voorzien. Kandidaat-bestuurders worden verwacht het navigatietoestel vlot en correct te kunnen bedienen en aan te tonen dat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen. De gps moet ook duidelijk verstaanbaar zijn voor de examinator en gebruikmaken van het Nederlands.