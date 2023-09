Russische raket raakt de doden

In beeld Leven in oorlog

Zaterdagnamiddag weerklinken enkel luide knallen in de stad Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. Als we een paar uur later te weten komen dat er een bom op een kerkhof is neergekomen, haasten we ons naar daar. Het is druk. Veel mensen komen kijken of het graf van hun geliefde vernietigd is. Enkele honderden meters verder heeft er zich een gelijkaardige, maar niet geëxplodeerde raket in het asfalt van een grote straat in een woonwijk geboord.

Ontmijners vertellen ons dat het een van de varianten van de Smerch-raket is. Die zijn in de jaren 80 in de Sovjet-Unie ontwikkeld. Vanop één vrachtwagen kunnen in 38 seconden 12 stuks gelanceerd worden. Afhankelijk van het type varieert hun reikwijdte tussen 100 en 200 kilometer. Smerch is Russisch voor tornado. Het gemak waarmee de ontmijners met een kraan de bom uit het asfalt trekken, doet denken aan het takelen van een auto.

Als ik aan omstaanders vraag waarom die bommen juist hier gevallen zijn, op een kerkhof nog wel, is er niemand die het weet. Hier zijn geen militaire doelen, zegt men. Eén iemand haalt de evolutietheorie van Darwin aan: Russen hebben nog niet het hele proces afgelegd. Wat ook kan, denk ik bij mezelf, is dat de Russen iets weten wat de omstaanders hier niet weten.

De Standaard-fotograaf Gert Jochems geeft in deze reeks een inkijk in het leven van alledag in Oekraïens oorlogsgebied.