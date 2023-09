Zieke onderzoeker van Antarctica geëvacueerd in wekenlange reddingsoperatie

Met een ijsbreker, twee helikopters en een medisch rampenteam is een zieke onderzoeker in een Australisch onderzoeksstation op Antarctica met succes geëvacueerd, meldt de BBC. Er wacht hem wel nog een lange terugweg.

Vorige week werd een grote reddingsoperatie op poten gezet voor een man met een medisch probleem, dat niet nader omschreven werd, in het Australische onderzoeksstation Casey op Antarctica. Vanuit Hobart, hoofdstad van het Australische eiland Tasmanië, vertrok de ijsbreker RSV Nuyina, een schip van het Australian Antarctic Program (AAP). Na een tocht van meer dan 3.000 kilometer, deels door ijs, was het reddingsteam dicht genoeg bij het onderzoeksstation om de man met een helikopter te evacueren, met succes.

De onderzoeker krijgt de eerste medische zorgen op de RSV Nuyina, terwijl het schip terugvaart naar Hobart. Daar wordt de RSV Nuyina volgende week terug verwacht.

Het Australische zuidpoolprogramma heeft drie permanent bemande basissen aan de Zuidpool. In de steeds zware winters verblijven er in zo’n basis slechts een twintigtal onderzoekers, die op voorhand grondig gescreend worden. Want reddingsoperaties zijn – zo blijkt nu ook – complex, langdurig, gevaarlijk en duur.

In de buurt van de Australische basis ligt een landingsbaan, maar die is meestal onbruikbaar in de winter. Het zou weken vergen om de strook gebruiksklaar te maken, en dus is de tocht met de ijsbreker de snelste oplossing.