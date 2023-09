Akropolis voert bezoekerslimiet in

De Akropolis in Athene, die op de lijst van Unesco Werelderfgoed prijkt, werd vorig jaar bezocht door 3 miljoen toeristen. De Griekse regering vond het nodig om in te grijpen omdat het 2.500 jaar oude monument beschadigd dreigt te raken door de bezoekersstroom. Er passeren 23.000 bezoekers per dag, met een piek in de ochtend als de reisgroepen langskomen.

Een uitbreiding van de bezoekerscapaciteit is volgens minister Mendoni niet mogelijk, omdat de oude toegangspoorten dat niet toelaten. Er zouden nu nog maximaal 20.000 bezoekers per dag toegelaten worden. Om het bezoek beter over de dag te spreiden, worden tijdslots van een uur ingesteld.

Na een testfase zou de bezoekerslimiet in april, bij de start van het toeristische hoogseizoen, definitief ingevoerd worden. Er komen ook maatregelen voor andere archeologische sites in Griekenland.

Tijdens de hittegolf van juli moest de Akropolis even sluiten. De temperaturen waren opgelopen tot 45 graden en meer, verschillende bezoekers waren flauwgevallen.

(belga, gvds)