British Museum krijgt interim-directeur

Sir Mark Jones komt bij het British Museum in de plaats van Hartwig Fischer, de directeur die eind vorige maand opstapte nadat was gebleken dat duizenden objecten uit de museumcollectie waren gestolen. Er loopt een politieonderzoek naar de gerapporteerde diefstallen.

Fischer (61) stond zeven jaar aan het hoofd van een van de best bezochte musea in Londen. Op basis van klachten had hij een onderzoek ingesteld naar mogelijke diefstallen, maar de conclusie luidde dat er geen fouten waren gemaakt. Na de onthullingen van augustus kon Fischer niet anders dan besluiten ‘dat het museum niet adequaat genoeg heeft gehandeld’. Hij nam daarop ontslag.

Mark Jones staat hoog aangeschreven als museumkenner. Hij ruilde V&A ruim tien jaar geleden voor een post aan de universiteit van Oxford. Toen Jones het Victoria and Albert Museum verliet, had het net een ingrijpende verbouwing achter de rug. Het beleefde ook zijn hoogste piek ooit in bezoekersaantallen. Volgens de voorzitter ‘was Jones erin geslaagd om van V&A ’s werelds meest toonaangevende museum voor kunst en design te maken’.

Zijn benoeming bij het British Museum leidde meteen tot speculaties over nieuwe ontwikkelingen in het langlopende geschil over de teruggave van de Parthenon-friezen aan Griekenland.

In een interview met The Observer pleitte Jones ervoor om de beelden met Griekenland te delen. ‘Het moet mogelijk zijn om tot een oplossing te komen die werkt voor alle partijen’, zei hij toen. ‘Zoals objecten op verschillende plaatsen tentoonstellen.’ (gvds)