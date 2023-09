Vlaanderen legt in recordtempo zonnepanelen

In de eerste zeven maanden werd in Vlaanderen ruim drie keer meer installaties voor zonne-energie geïnstalleerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De kaap van 1.000 megawatt aan extra vermogen lijkt binnen handbereik.

Van januari tot en met juli 2023 werd in Vlaanderen al 505 megawatt aan nieuwe zonnepaneleninstallaties aangemeld. Dat is ruim drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en bijna zo veel als in heel 2022, toen er uiteindelijk 517 megawatt werd geïnstalleerd, meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). ‘We zijn duidelijk een versnelling hoger geschakeld en zijn daarmee goed op weg om onze hernieuwbare energiedoelstelling te halen’, klinkt het.

Vooral de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, die gasprijzen vorig jaar deden pieken, en de uitfasering van premies lijken bedrijven en particulieren te hebben overtuigd om versneld zonnepanelen te installeren. ‘Zij kozen in onzekere tijden voor hun extra bron van energievoorziening op hun dak’, zegt Demir. ‘Zo’n investering drukt de kosten in hun elektriciteitsfactuur en de vraag op de markt.’

Kaap van 1.000 megawatt

Met de 505 extra megawatt haalt Vlaanderen nu al de doelstelling van 450 megawatt die door de Vlaamse regering voor heel 2023 vooropgesteld was. Minister Demir hoopt dit jaar de kaap van de 1.000 extra megawatt te kunnen halen, en het record uit 2011 (832 megawatt) te overtreffen. Dat is een vijfde van het totaal geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen, dat in februari voor het eerst boven de 5.000 megawatt ging. Zonnepanelen zijn de grootste bron van groene stroom in Vlaanderen, en kunnen ongeveer 9 procent van de totale jaarvraag aan stroom opwekken. Dat is genoeg om bijna de helft van de Vlaamse gezinnen van stroom te voorzien.

Ook de komende jaren zal het aantal extra megawatt verder toenemen omdat bedrijven die veel energie verslinden verplicht worden zonnepanelen te installeren.

Maar de versnelde installatie zonnepanelen, waarvan de productie kan schommelen, vormt wel een uitdaging voor het stroomnet, waarschuwt Demir. De minister zegt netbeheerder Fluvius te hebben aangemaand om tijdig werken uit te voeren en problemen te voorkomen. ‘Extra inspanningen zijn noodzakelijk’, klinkt het.