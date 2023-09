Buurtbewoners vinden alligatorschildpad in Bierbeek: ‘Het dier kan makkelijk een vinger afbijten’

Enkele buurtbewoners deden zaterdagavond een opvallende vondst in Bierbeek. Ze ontdekten een alligatorschildpad, die in het wild eerder thuis is in de Verenigde Staten.

‘De melding was eerst moeilijk te geloven, maar een foto bevestigde de oproep’, zegt Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service. ‘We zijn uitgerukt naar Bierbeek om het dier op te halen.’

© IF

Ongevaarlijk is het dier zeker niet. ‘Grotere exemplaren kunnen makkelijk vingers afbijten. Deze schildpad kreeg er misschien een pink af.’

Ondertussen is het veilig ondergebracht in het natuurhulpcentrum van Glabbeek. ‘Hoe de schildpad in Bierbeek raakte, weten we niet’, zegt Helleputte. ‘Waarschijnlijk gaat het om een gedumpt huisdier. Dat zien we helaas wel vaker.’