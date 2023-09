Zelenski kondigt ontslag van defensieminister aan

Oemjerov, een politicus-zakenman met Krim-Tataarse roots, was tot vandaag het hoofd van het Staatseigendomsfonds. De man hoeft zoals Zelenski zelf aanstipte in zijn speech ‘geen militaire snelcursus te krijgen’. Hij zat vorig jaar enkele weken na de invasie van Rusland in de delegatie die vredesonderhandelingen voerde met de Russen. Hij kreeg daar, samen met onder meer miljardair Roman Abramovitsj, vergiftigingsverschijnselen. De huid van zijn handen kwam los en hij had pijnlijke, tranende, rode ogen. Hij moest in allerijl behandeld worden in Turkije.

Over de opzij geschoven Reznikov zei Zelenski nog: ‘Oleksij Reznikov heeft meer dan 550 dagen oorlog meegemaakt. Ik geloof dat het ministerie nieuwe aanpakken nodig heeft en nieuwe manieren van interactie met het leger en de maatschappij in de breedste zin van het woord’, zei president Zelenski in zijn videotoespraak.

Donderdag kwam Reznikov in opspraak na een corruptieschandaal, na onthullingen door nieuwssite ZN.UA over de schimmige aanbesteding van militaire kledij. Begin dit jaar dreigde ook al ontslag voor hem wegens een ander corruptieschandaal. Reznikov ontkende elke overtreding en zei herhaaldelijk dat hij het doelwit was van een lastercampagne.

De wissel aan het hoofd van het ministerie van Defensie komt middenin een Oekraïens tegenoffensief en op een moment dat Zelenski heeft beloofd de strijd tegen corruptie op te voeren. Hij doet dat als reactie op de voorwaarden die de Europese Unie heeft gesteld om Kievs status als kandidaat-lidstaat te behouden.