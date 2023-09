Belgische F-16’s niet meer bruikbaar voor Oekraïne, vindt defensie - Vlamingen op woestijnfestival Burning Man: ‘Het is hier een echt slagveld’

1. Belgische F-16’s niet meer bruikbaar voor Oekraïne, vindt defensie

De legerleiding acht het ondenkbaar dat er Belgische F-16’s naar Oekraïne zouden gaan als ze hier uit roulatie zijn. De risico’s zijn te groot. ‘Je kunt geen vliegtuigen naar Oekraïne sturen die je zelf niet meer zou gebruiken.’ Lees meer

2. Vlamingen op woestijnfestival Burning Man: ‘Het is hier een echt slagveld’

Tienduizenden mensen zitten vast op het festival Burning Man, in de woestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Hevige regen veranderde het gebied in een modderpoel. Niemand kan er in of uit en er wordt gevraagd voedsel te rantsoeneren. Lees meer