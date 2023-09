Proefproject met aparte vleugel voor zedendelinquenten

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) start een testproject om zedendelinquenten apart op te sluiten. Dat zou beter zijn voor hun veiligheid én hun behandeling.

Gedetineerden die veroordeeld zijn voor seksuele misdrijven zitten vandaag in de gevangenis opgesloten tussen andere criminelen. Dat leidt vaak tot veiligheidsproblemen. Het is geen geheim dat zedendelinquenten het soms moeten ontgelden binnen de gevangenismuren, zeker als een dader minderjarige slachtoffers heeft gemaakt.

Uit een studie in opdracht van Vlaams minister voor Justitie en Handhaving Zuhal ­Demir (N-VA) blijkt dat het om verschillende redenen beter zou zijn om zedendelinquenten in sommige gevallen ­afzonderlijk te behandelen. De studie verscheen in maart ­vorig jaar.

Demir en federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) werken daarom aan een testproject met een aparte entiteit binnen een bestaande gevangenis waar alleen zedendelinquenten verblijven. ‘Dat is beter voor hun veiligheid, maar maakt ook dat ze veel gefocuster aan hun behandeling kunnen werken met een gespecialiseerd team’, klinkt het op het kabinet-Van Quickenborne. Nog een voordeel van het piloot­project zou zijn dat het groepstherapie mogelijk maakt binnen de gevangenismuren.

Wanneer het project precies van start gaat, en met hoeveel zedendelinquenten, staat nog niet vast. Justitie hoopt op eind dit jaar.