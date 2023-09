Op 11 september mogen Abdeslam en co. nog een laatste keer aan het woord komen, daarna gaat de jury in beraad. — © John Thys/epa

Na veertig dagen vakantie moet de jury in het assisenproces over de aanslagen van 22/3 oordelen over de straffen van Salah Abdeslam en co. De meesten riskeren levenslang.