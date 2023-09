Luc Terlinden officieel aartsbisschop en nieuwe leider van de katholieke kerk

In Mechelen is zondag Luc Terlinden tot bisschop gewijd. Hij wordt meteen de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel en de leider van de katholieke kerk in ons land

Jozef De Kesel heeft een opvolger. De relatief jonge priester Luc Terlinden (54) is sinds vandaag officieel aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij wordt de nieuwe leider van de katholieke kerk in ons land. Zondag is hij in de Sint-Romboutskathedraal tot bisschop gewijd. Hij werd ook meteen aangesteld als aartsbisschop. Het was de eerste keer sinds kardinaal Jozef Van Roey in 1926 dat een priester die nog geen bisschop is door de paus tot aartsbisschop werd aangeduid. De wijding had heel wat mensen naar de kathedraal gelokt. Ook het koningspaar was naar Mechelen afgezakt, net als heel wat politici en vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen.

Tijdens een 2,5 uur durende ceremonie kreeg Terlinden de handoplegging van alle aanwezige bisschoppen en werd nadien door kardinaal De Kesel gezalfd. Hij ontving de vier bisschoppelijke insignes: een bisschopsring, een mijter, een staf en een pallium. Dat is een wollen schouderband, een liturgisch ereteken dat geldt als symbool van pauselijke macht. Daarop barstte binnen en buiten de kathedraal luid applaus en gejoel uit.

Terlinden had het in zijn dankwoord uitgebreid over Jozef De Kesel: ‘Hij opent voor ons nieuwe wegen: die van een Kerk die nederiger is, maar niet minder trouw aan het Evangelie, geroepen om midden in de wereld een teken te zijn van Gods liefde voor al onze zusters en broeders. Het zijn deze overtuigingen die mij vandaag zo na aan het hart liggen en die ik, samen met u, verder wil uitdiepen om het Evangelie steeds waarachtiger te verkondigen.’

Nederigheid van een arme

De nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel volgde pas laat zijn roeping en werd pas op zijn 31ste tot priester gewijd. Het celibaat had hem lang doen twijfelen, zo vertelde hij in een aantal interviews. Terlinden is een Brusselaar in hart en nieren, en werd geboren in Etterbeek. Al woonde hij, samen met zijn teckel Oscar, sinds 2021 in Mechelen in het huis van wijlen kardinaal Danneels. Hij was de jongste van zeven kinderen, zelf zegt hij dat behoort tot ‘de laatste generatie die in een christelijke omgeving opgroeide.

© Bart Dewaele

In juni 2023 werd hij door paus Franciscus aangeduid als opvolger van kardinaal Jozef De Kesel als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Ook daarnaar verwees hij in zijn dankwoord: ‘De pauselijke benoemingsbul schetst voor ons bisdom duidelijk de weg die we de komende jaren dienen te volgen: die van de synodaliteit. Samen op weg gaan in ontmoeting en luisteren, in dialoog en onderscheiding, in het verwelkomen van het werk van de Geest in ons. Maar paus Franciscus geeft ook duidelijk de essentiële voorwaarde aan voor het bewandelen van deze synodale weg: de nederigheid van hart. Het is deze gave van nederigheid van hart die ik vandaag aan de Heer vraag, en het is ook de intentie die ik aan uw gebeden toevertrouw: een hart van een arme.’

De nieuwe aartsbisschop koos als bisschopsleuze ‘Fratelli tutti’, we zijn allemaal broeders. Hij wil de focus leggen op de gemeenschap en de gelovigen, en meer verantwoordelijkheden geven aan vrouwen. Hij wil werken aan een open kerk met ambitie en meer aandacht voor de mensen.