Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Plassen

Als er weken later nog altijd over je verjaardagsfeestje gesproken wordt, dan weet je dat het echt de moeite was. Of dat er een aantal gasten tegen een politiecombi geplast hebben, da’s ook een mogelijkheid. In De zevende dag zei Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne nog eens dat hij het gebeurde degoutant vond. ‘Politie en justitie doen hun werk en die mensen hebben zich gemeld’, zei hij. ‘Als het van mij afhangt, zou ik hen een weekend lang combi’s laten poetsen. Ik verwacht dat ze zich excuseren, dat is het minste dat ze kunnen doen.’

Venus

Toen onlangs een ex-inlichtingenofficier in het Amerikaanse Congres kwam vertellen dat de Amerikaanse regering al decennialang ufo’s in haar bezit heeft en verbergt, werd er aan deze kant van de plas vooral gegniffeld. Maar wat blijkt nu? Ook in de Belgische politiek zitten ruimtewezens. Dat zegt althans N-VA-voorzitter Bart De Wever. In een interview van liefst vier pagina’s in La Libre zegt de Antwerpse burgemeester het letterlijk: ‘Die van Ecolo komen van een andere planeet’. ‘Als ik met Jean-Marc Nollet (covoorzitter Ecolo) spreek, vind ik in zijn ideeën niets dat zou toelaten een regeerakkoord te sluiten. Dat hij maar zo snel mogelijk naar Venus terugkeert.’

Mars

Het interview met De Wever ging oorspronkelijk over de Franse vertaling van De Wevers boekje Over woke. Dus voegde hij er nog aan toe dat ‘Ecolo est le parti le plus wokiste’. Gevraagd om een reactie, reageert Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet geschokt. ‘Je moet wel héél woke zijn om te durven beweren dat een man van Venus kan zijn. Volgens mijn canon komen mannen van Mars, en vrouwen van Venus.’

Entarté

Georges-Louis Boucheza été entarté. Proeft u dat woord eens: entarté. Heerlijk. En dan het rijm: Bouchez … entarté. Heerlijk toch, duimen en vingers! Los daarvan is het natuurlijk niet om te lachen, een politicus die een taart in zijn gezicht krijgt. De MR-voorzitter wilde zaterdag gewoon zijn nieuwe boekje A bâtons rompus voorstellen in de Fnac van Luik, toen hij met een taart werd aangevallen. Nadat zijn belager door veiligheidsmensen tegen de grond was gewerkt, gaf Bouchez hem een koekje van eigen taart door hem de resten in het gezicht te duwen. ‘Jammer, want het leek me een heel lekkere taart’, vulde Bouchez nadien nog aan op X (ooit Twitter).

Vlaamse voorzitter

Toch nog even terug naar De zevende dag, want daar was iets eigenaardigs aan de gang. Verschillende Vlaamse partijvoorzitters gingen daar in debat met Raoul Hedebouw (PVDA/PTB). Onder die Vlaamse voorzitters ook Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Bizar genoeg leidde dat niet meteen tot grote consternatie aan Franstalige kant. Goed een jaar geleden was het wel anders. Georges-Louis Bouchez (MR) was toen in Terzake in debat gegaan met Van Grieken, en hij werd wegens het Franstalige cordon mediatique tegen uiterst rechts ei zo na uit de Waalse regering gegooid. Pas nadat hij zich na veel vijven en zessen akkoord verklaarde met een aangescherpte cordon-tekst, luwde de storm. Zondag bij Hedebouw gebeurde er daarentegen niks. ‘Het moet zijn dat ik aan Franstalige kant als Vlaamse voorzitter gezien wordt en vice versa’, reageert Hedebouw laconiek.