Demonstratie bij Franse militaire basis toont stijgend anti-Frans sentiment

De demonstranten verzamelden zaterdag buiten een Franse militaire basis in de ­Nigerese hoofdstad Niamey om te eisen dat Frankrijk zijn troepenmacht van 1.500 soldaten uit het land zou weghalen.

De demonstratie vond plaats in de nasleep van de militaire staatsgreep, die veel steun onder de bevolking lijk te genieten, maar niet erkend wordt door Parijs.

Buiten de militaire basis sneden demonstranten zaterdag de keel van een geit in Franse kleuren door en droegen ze doodskisten gedrapeerd in Franse vlaggen, terwijl Nigerese soldaten toekeken.

De protesten komen er nadat de Franse regering het bevel van de ­Nigerese junta naast zich had neergelegd om de Franse ambassadeur weg te halen uit het land. De junta gaf de politie naar eigen zeggen opdracht om de ambassadeur uit te wijzen.

Maar volgens de regering van president Emmanuel Macron ‘hebben de putschisten geen enkele autoriteit’ om die eis te stellen. Parijs blijft achter de democratisch verkozen regering van de verdreven president Mohamed Bazoum staan. Macron zei vrijdag dat hij Bazoum elke dag sprak en dat ‘de beslissingen die we zullen nemen, wat ze ook mogen zijn, gebaseerd zullen zijn op gedachtewisselingen met Bazoum.’

De staatsgreep van 26 juli, een van een reeks van intussen acht coups in West- en Centraal-Afrika sinds 2020, had grote gevolgen voor de Fransen. Hun troepen werden eerder al uit de buurlanden Mali en Burkina Faso gezet. Dat bracht de Franse slagkracht in de strijd tegen de islamitische fundamentalisten in de hele regio een forse klap toe.

Reuters-verslaggevers ter plekke meldden dat de demonstratie van zaterdag de grootste was sinds de staatsgreep. Dat suggereert dat de steun voor de junta en de anti-Franse sentimenten in het land niet zijn afgenomen.

‘We zijn bereid onszelf vandaag op te offeren, omdat we trots zijn’, zei demonstrant Yacouba Issoufou. ‘De Fransen hebben onze grondstoffen geplunderd en wij zijn ons daarvan bewust geworden. Dus moeten ze weg.’ (rtr, bloomberg)