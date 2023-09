De Duitser Lennart Kämna kwam als eerste over de streep. — © AFP

Een geanimeerde rit 9 in de Vuelta resulteerde uiteindelijk in een secondengevechtje waarbij Roglic, Almeida en Vlasov een minimum aan tijd wisten terug te pakken op Evenepoel, maar ook op Vingegaard, Mas, Ayuso en Kuss. De rit was voor Lennard Kämna.