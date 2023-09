Frankrijk bant elektronische wegwerpsigaret

Het is de Franse premier Elisabeth Borne menens met haar strijd tegen roken en vapen. Daarom wil ze snel een verbod op de verkoop van elektronische wegwerpsigaretten of puffs. Dat heeft ze aangekondigd in een interview met RTL. Daarmee treden onze zuiderburen in de voetsporen van Duitsland, Australië en Nieuw Zeeland, waar de kleurrijke en snoeperige e-sigaretten al verboden zijn. Borne is ervan overtuigd dat jonge mensen door die wegwerpsigaretten foute rookgewoonten aankweken.

Ze deed de aankondiging in een breder gesprek over een Frans nationaal plan dat het aantal overlijdens als gevolg van tabak en roken naar omlaag moet halen. Van een verhoging van de accijnzen op tabak zou echter geen sprake zijn. Ze wees erop dat ‘tabak 75.000 doden per jaar veroorzaakt’ en dat het gaat om ‘een enorm aantal’ en ‘een belangrijk probleem voor de volksgezondheid.

De puff met smaakjes als marshmallow en kauwgom en in een felgekleurde verpakking baart zorgen omdat hij gericht is op tieners. ‘Ze kunnen wel zeggen dat het geen nicotine is. Maar het is een reflex, een gebaar waar jongeren aan wennen. Zo beginnen ze uiteindelijk met roken en dat moet stoppen’, zei Borne.

Ook in ons land baart de wegwerpsigaret zorgen, net omdat ze zo goedkoop zijn en daardoor aantrekkelijk zijn voor jongeren. Maar een verbod is er nooit gekomen, ook niet na een recent koninklijk besluit op initiatief van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Daarin werden aan producenten en verdelers van e-sigaretten een aantal beperkingen opgelegd: geen hippe namen voor aroma’s meer, geen gadgets zoals lichtjes op de elektronische sigaret, gezondheidswaarschuwingen en bijsluiters in de drie landstalen op de verpakking en een aan te vullen lijst van verboden ingrediënten. Verdelers die zich niet aan de nieuwe voorwaarden houden, wordt de toegang tot de Belgische markt ontzegd. De controle moet gebeuren aan de hand van uitgebreide kennisgevingsdossiers, waarin de verdelers aantonen dat ze zich aan alle voorwaarden houden.

Vandenbroucke hield bij het KB wel rekening met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, die stelde dat de rol van de e-sigaret als rookstopmiddel niet in het gedrang mag komen.