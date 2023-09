Terry Gou stopt als bestuurslid Foxconn

Terry Gou, de ­oprichter van Apple-leverancier Foxconn, heeft ontslag genomen als bestuurslid van het bedrijf. Dat heeft het Taiwanese bedrijf zaterdag gecommuniceerd, nadat Gou vorige week had bekendgemaakt dat hij de volgende president van Taiwan wil worden.

Gou trad al in 2019 af als voorzitter van Foxconn. Na maanden van speculatie kondigde Gou vorige maandag aan dat hij als onafhankelijke kandidaat wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen, die in januari worden gehouden.

In een korte verklaring zei ­Foxconn dat Gou ontslag heeft ­genomen vanwege ‘persoonlijke redenen’, en dat hij ‘vier jaar geleden ­officieel de leiding van de groep had overgedragen aan een professionele manager’.

Gou is een grootaandeelhouder van Foxconn, de grootste maker van consumentenelektronica ter wereld en de grootste private werkgever in China – de grootmacht waarmee Taiwan steeds meer op gespannen voet leeft. Peking organiseert regelmatig militaire oefeningen in de buurt van het eiland, en velen vrezen een invasie. Op de vraag of dit tot belangenvermenging kan leiden, antwoordde Gou dat hij bereid is zijn persoonlijke bezittingen in China ‘op te offeren’ in het geval van een Chinese aanval. ‘Ik heb nooit onder de controle van de Volksrepubliek China ­gestaan’, zei hij. ‘Ik volg hun ­instructies niet. (bloomberg)