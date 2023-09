Noodweer teistert Spanje

Twee mensen kwamen om het leven bij zwaar noodweer in Spanje. Vooral in Andalusië Castilla-La Mancha en Madrid houdt het lelijk huis.

Spanje wordt sinds zaterdag geteisterd door zware stormen met hevige regenval, onweer en stormwinden, die in sommige regio’s tot maandagochtend zullen aanhouden. Zondag kregen bijna tienduizend mensen de vraag om hun huis niet te verlaten.

In de Catalaanse gemeente Alcanar kregen de bewoners het advies om indien mogelijk naar de bovenste verdiepingen van hun huizen te gaan. In 24 uur tijd was daar 215 liter regen per vierkante meter gevallen. Volgens de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe werden treindiensten tussen Valencia en Barcelona opgeschort vanwege de regen.

Voor gebieden in Andalusië en Castilla-La Mancha en voor de hoofdstad Madrid heeft de nationale weerdienst Aemet code rood afgekondigd, het hoogste alarmniveau. Daar werd vooral gewaarschuwd voor zware regenval. Er werd voor zondag 120 liter per vierkante meter verwacht. Verschillende plattelandswegen moesten worden afgesloten wegens overstromingen. Ook parken werden gesloten. In Madrid werd de voetbalwedstrijd tussen Atlético en Sevilla zondag uitgesteld.

Twee doden

Zaterdag kwamen twee mannen om het leven in Zaragoza toen ze bij het klimmen in het woeste water vielen en verdronken.

Ondertussen bleef de situatie op het populaire vakantie-eiland Mallorca rustig, ondanks een stormwaarschuwing van het op twee na hoogste niveau, geel. Volgens luchthavenbeheerder Aena waren er vertragingen van gemiddeld 50 minuten op de luchthaven van Palma. Voor zondag zijn er voorlopig geen vluchten geannuleerd. Verschillende veerboten tussen de Balearen en het vasteland werden geschrapt. Mallorca werd afgelopen weekend nog getroffen door de storm Betty, die chaos veroorzaakte op de luchthaven Son Sant Joan.