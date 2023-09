Tiende Grote Prijs op rij: Max Verstappen verbetert met zege in Monza een record

Op het snelste circuit van alle Grote Prijzen, met amper elf bochten, was er een vrij rustige start, al was er in de formatieronde wel al een incidentje: de start werd met vijf minuten uitgesteld nadat de motor van Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ontplofte. De Japanner moest nog voor de officiële start opgeven.

Sainz (Ferrari) pakte zaterdag de polepositie met dertien duizendsten van een seconde voorsprong op Max Verstappen, maar heeft die koppositie niet heel lang kunnen vasthouden. Na het rustige begin, waarbij de verschillen tussen de toppers klein bleven, werd het geduld van Verstappen beloond. In ronde vijftien profiteerde de Nederlander van een foutje van Sainz en nam hij de koppositie over. De race leek al vrij snel in een beslissende plooi te liggen, want Verstappen nam meteen een ruime voorsprong.

Bij Ferrari voelden ze de bui hangen: weer geen feestje in eigen land. De laatste keer dat er een Ferrari-coureur zegevierde in Monza was in 2019, toen haalde Charles Leclerc het voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Vorig jaar werd Leclerc tweede na Verstappen.

Verstappen zette de ene snelste ronde na de andere neer en liep in geen tijd 8 seconden uit op Sainz. Sinds de Grote Prijs in Azerbeidzjan, op 30 april, heeft de Red Bull-coureur alles gewonnen. Hij is nu al tien races ongeslagen. Niemand deed het hem ooit voor. En het werd nog mooi voor Red Bull, want Sergio Perez snelde nog naar de tweede plaats na een knappe inhaalrace. Ferrari en Carlos Sainz moeten vrede nemen met de derde plaats.