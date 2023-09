Twee bergbeklimmers verongelukt in Zuid-Tirol

De Ortler, 3.905 meter hoog. — © LightRocket via Getty Images

De Ortler, met 3.905 meter de hoogste berg in Zuid-Tirol, heeft dit weekend twee levens geëist.

Twee bergbeklimmers zijn zondag omgekomen bij een ongeluk tijdens het beklimmen van de Ortler, met 3.905 meter de hoogste berg in Zuid-Tirol. Volgens de bergreddingsdienst waren de slachtoffers een 35-jarige Duitser en een 46-jarige Roemeen die in Italië woonde. Een andere klimmer raakte gewond aan zijn been.

Het fatale ongeluk gebeurde rond 6.00 uur ’s ochtends toen twee driekoppige teams op weg waren naar de top. Volgens de eerste bevindingen waren de klimmers van de normale route afgeweken. Een van hen gleed uit en sleurde twee anderen mee. Voor de twee klimmers kon geen hulp meer baten.