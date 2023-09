Protest op filmfestival Venetië: ‘Gaat de Gouden Leeuw naar een verkrachter?’

Halfweg de tachtigste editie liet zich zondagmiddag protest opmerken op het Lido, het eiland waar het filmfestival plaatsvindt. Aan de voet van een beeldhouwwerk van een gevleugelde leeuw – het symbool van Venetië en van het festival – was met letters de vraag gelegd: ‘Will the Golden Lion go to a rapist?’ De Gouden Leeuw is de hoofdprijs die wordt uitgereikt op de slotdag.

Met de vraag of het festival – beter: de jury onder leiding van filmmaker Damien Chazelle – volgende zaterdag de film van een verkrachter zal bekronen, leggen deze onbekenden de vinger op de controverse die aan deze editie kleeft. Wat het protest wrang maakt, is dat niet met zekerheid gezegd kan worden welke filmmaker wordt geviseerd. Meer dan een controversiële maker staat op de affiche, al vallen bij die controverses kanttekeningen te plaatsen.

Roman Polanski

Het meest voor de hand ligt dat het protest Roman Polanski viseert, de Frans-Poolse regisseur in wiens afwezigheid zaterdagavond The palace in première ging. Hij is eind jaren 70 de Verenigde Staten ontvlucht nadat hij had bekend een 13-jarig meisje te hebben verkracht. Pas de afgelopen jaren kwam er controverse rond zijn persoon en het feit dat hij altijd films is blijven maken. Alleen ging The palace buiten de competitie in première, dus de film maakt geen kans op de Gouden Leeuw. Het is mogelijk dat dat gegeven de initiatiefnemer(s) ontgaan is.

Een andere mogelijkheid is dat het protest doelt op Luc Besson. De Franse regisseur werd jarenlang achtervolgd door beschuldigingen van verkrachting door de Nederlands-Belgische actrice Sand Van Roy. Eerst in Frankrijk en vervolgens ook in ons land ving zij bot. In juni verwierp het Franse gerecht definitief alle beschuldigingen in de zaak. Van Besson ging eerder deze week Dogman in première, dat lovend werd onthaald. In tegenstelling tot Polanski maakt Besson wel kans op de Gouden Leeuw. Ziet het protest hem onverminderd als een verkrachter, ook nadat het gerecht elke beschuldiging heeft verworpen?

En dan is er nog Woody Allen, die zijn jongste film Coupe de chance eveneens buiten de competitie voorstelt. Het vermeende kindermisbruik waarvan hij dertig jaar geleden midden in een vechtscheiding van werd beschuldigd door zijn ex Mia Farrow werd twee keer uitgebreid onderzocht en vervolgens geklasseerd wegens gebrek aan grond. In de slipstream van MeToo groeide Allen echter opnieuw uit tot het mikpunt van controverse, terwijl het zelfs nooit tot een rechtszaak kwam.

Waarschuwing

Het stille protest situeert zich aan de Granviale Santa Maria Elisabetta, een centrale as ruim een kilometer van het festivalgebeuren af. De kans is dus klein dat de organisatie zal reageren. Festivaldirecteur Alberto Barbera waarschuwde eerder deze week in The Guardian voor het gevaar de drie zaken gelijk te stellen. ‘Waarom zouden we films van Woody Allen en Luc Besson moeten verbieden, wanneer ze niet schuldig zijn bevonden voor het gerecht?

Over Polanski zei hij nog: ‘Hij maakte vijftig jaar geleden een gigantische fout en heeft die ook ingezien. Hij heeft het slachtoffer om vergiffenis gevraagd en zij heeft hem die geschonken.’ Barbera voegde er nog aan toe dat hij het niet aan hem vindt om te oordelen over iemands foute gedrag, omdat hij louter een filmcriticus is. ‘Maar ik geef zeker toe dat het een heel moeilijke situatie is.’