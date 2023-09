Zijn vierde wereldtitel: Bart Swings haalt goud op marathon skeeleren

Bart Swings op het WK in Italië. — © poolster

Op de slotdag van het WK skeeleren in Italië heeft Bart Swings zondag de gouden medaille veroverd op de marathon. Hij heeft op dit WK vier wereldtitels behaald.

Met zijn gouden medaille op de marathon telde onze landgenoot Bart Swings meteen ook zijn vierde wereldtitel op het WK skeeleren in Italië. Eerder won hij de puntenkoers over tien kilometer op de weg, de afvalling op de weg en de kilometer op de piste.

Op de marathon verwees Swings de Duitser Felix Rijhnen naar de tweede en de jonge Colombiaan Kevin Lenis naar de derde plaats. Jason Suttels eindigde als twaalfde. Bij de vrouwen was het podium geheel Colombiaans. De titel ging naar veterane Johanna Viveros. Jorun Geerts werd 22ste, Fran Vanhoutte 25te.

Swings maakte zich enige honderden meters voor de streep op de licht stijgende Via San Giovanni Bosca los van een groep van twaalf. In de groep zaten alle favorieten, inclusief Suttels. Zijn ontsnapping leek bedoeld om drie Colombianen af te schudden die hem wat zaten te jennen door hem aan de armen te trekken. ‘Zo gebeurt dat in de marathon’, zei Swings na afloop gelaten. ‘Ik heb ermee leren omgaan.’

De groep van twaalf was ontstaan nadat een zestal vluchters, onder wie Suttels, was ingerekend. ‘Het ging goed, maar ik voelde dat ik niet helemaal honderd procent was’, zei hij. ‘Ik zou het in de sprint niet kunnen afmaken.’ Waarna de Belgen voluit de kaart Swings uitspeelden.

Het is de twintigste wereldtitel in zijn loopbaan en volgens medische tests zit er nog maar weinig sleet op zijn 32-jarige lichaam. De omstandigheden waren zwaar. Negen keer moest een bijna vijf kilometer lang stratenparcours worden afgelegd. De temperatuur was rond het middaguur gestegen tot 36 graden.

Zeven medailles

De Belgische skeeleraars gaan naar huis met zeven medailles, waarvan zes voor Swings: vier goud, twee zilver en een brons. Dat is meer dan de twee voorgaande jaren. Maar toen was Swings er niet bij. De Belgische recordscore dateert van 2019 in Barcelona: toen waren er twaalf medailles, waarvan zes gouden.