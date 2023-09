Spaanse politie stopt man die recht op Vuelta-peloton afreed

Evenepoel en co. zijn in de Vuelta aan een ongeval ontsnapt dankzij de Spaanse politie, die een man die vlak bij de finish op het peloton afreed te stoppen.

De Guardia Civil van Valencia heeft vrijdag een 28-jarige Spanjaard opgepakt die de wegversperringen en de commando’s van de veiligheidsmensen negeerde nabij de finish in Oliva.

Als de man niet was gestopt, had dat een drama kunnen betekenen, want hij bevond zich vlakbij de eindsprint toen de renners daar passeerden.

De man verblijft nu in de cel op verdenking van ‘ernstige ongehoorzaamheid’ en zal snel voor de rechter verschijnen. Het is voorlopig niet duidelijk of de man opzettelijk richting het peloton reed.