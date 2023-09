Een beeld voor de Queen

Net geen jaar na de dood van koningin Elizabeth II maakt Groot-Brittannië bekend dat het nadenkt over een nationaal gedenkteken. Een nieuw opgericht comité zal suggestie vragen aan experts en burgers. Tegen 2026, bij de honderdste verjaardag van de koningin, moet er een voorstel op tafel liggen.

Het wordt geen makkelijke opdracht. Al bij leven kreeg de Queen een massa huldes en eerbewijzen. Ze was een van de meest gefotografeerde beroemdheden op aarde. Haar portret verscheen op munten en postzegels. Lucian Freud vroeg haar om 90 uur te poseren voor wat uiteindelijk een controversieel schilderij werd.

Nieuwe beelden circuleren al. Koning Charles onthulde er zelf eentje in marmer, op de gevel van de kathedraal van York. Het was vijf jaar geleden gepland voor het platina ­jubileum van de Queen, maar krijgt nu de status van postuum gedenkteken. Schattig moet een bronzen beeld in Oakham worden. Het stelt de Queen als jonge moeder voor, met dartelende corgi’s aan haar voeten.

Momenteel worden er meer standbeelden neergehaald dan erbij komen. Je kunt je dus afvragen of het ultieme gedenkteken absoluut een pronkstuk op een sokkel op Trafalgar Square moet worden. Hedendaagse monumenten zijn dynamisch en mikken op interactie met het publiek. Steeds minder zoeken ze het in een verhaal of in realisme. Op hun best proberen ze een overweldigende emotie te vangen in een abstract beeld.

Het hof kondigde intussen aan zuinig te willen omspringen met de naam en de titel van de Queen bij de registratie van nieuwe parken, straten of pleinen. Het moet een ‘teken van gunst’ blijven, klinkt het, ‘geleverd door de vorst’.

Het zal kunstenaars en herdenkingscomités niet tegenhouden om de beeltenis van Elizabeth II verder te verspreiden, valt te vrezen. Al kan er best wat tijd overgaan voor ze haar voorganger Queen Victoria inhaalt. Die voert voorlopig de Britse hitparade aan met 175 standbeelden.