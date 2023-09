Italiaanse slachtoffers van oorlogsmisdaden krijgen tachtig jaar later schadevergoeding (maar niet van Duitsland)

In de Zuid-Italiaanse gemeente Fornelli werden tijdens de Tweede Wereldoorlog zes burgers brutaal vermoord door Duitse soldaten. Tachtig jaar later krijgen nabestaanden een schadevergoeding voor hun trauma, uitgekeerd door de Italiaanse regering.

In oktober 1943, een maand nadat Italië zich had teruggetrokken uit de Tweede Wereldoorlog, werd het land bezet door de nazi’s. In de gemeente Fornelli, deel van de Zuid-Italiaanse provincie Isernia, werden zes Italiaanse burgers op een heuvel opgehangen door Duitse soldaten.

Tachtig jaar later krijgen sommige nabestaanden daarvoor een schadevergoeding. ‘We herdenken de gebeurtenis nog altijd elk jaar’, zegt Mauro Petrarca, de achterkleinzoon van Domenico Lancelotta, een van de slachtoffers. Lancelotta was een rooms-katholieke vader van vijf dochters en een zoon. Op Petrarca na zijn alle familieleden intussen overleden. De schadevergoeding die zij normaal zouden ontvangen, gaat naar Petrarca. Hij zal ongeveer 130.000 euro ontvangen.

Historische verantwoordelijkheid

Een ironische wending: niet Duitsland maar Italië betaalt de schadevergoeding. Italië verloor een rechtszaak bij het Internationaal Gerechtshof over of Berlijn nog aansprakelijk kan worden gesteld voor misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Joodse organisaties in Italië vinden dat Berlijn zijn historische verantwoordelijkheid moet erkennen. Slachtoffergroepen vrezen ook dat Rome treuzelt met het afhandelen van de schadevergoedingen omdat het druk zet op de staatsrekening. ‘Het is een zeer moeilijke kwestie, zowel vanuit juridisch als politiek perspectief’, zei Giulio Disegni, de vicevoorzitter van de Unie van Italiaanse Joodse Gemeenschappen (UCEI).

Naar schatting werden 22.000 Italianen het slachtoffer van oorlogsmisdaden van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat bewees een onderzoek uit 2016 dat gefinancierd werd door de Duitse regering. 8.000 Italiaanse Joden werden naar concentratiekampen gedeporteerd, duizenden anderen werden gedwongen om als dwangarbeider in Duitsland te werken.

De nabestaanden van de zes katholieke Fornelli-mannen die opgehangen werden aan de heuvel zullen wellicht de eersten zijn die de schadevergoeding ontvangen. Duitsland en Italië sloten in 1962 al een overeenkomst: Duitsland betaalde ongeveer 1 miljard euro, waarmee Italië pensioenen uitkeerde aan Italianen en hun nabestaanden die tijdens de oorlog politiek of raciaal vervolgd waren. Maar schadevergoedingen voor oorlogsmisdaden werden tot nu toe nog niet toegekend.

Kast van schaamte

‘Tot nu toe werden oorlogsmisdaden over het hoofd gezien – een grote fout’, zei Lucio Olivieri, de advocaat die de Fornelli-rechtszaak leidde. ‘De redenering was misschien dat iedereen oorlogsmisdaden had begaan, niet alleen Duitsland.’ In dat geval zouden de rechtbanken voor een onmogelijke taak staan, dus ‘wellicht wilden ze die weg niet inslaan’, zei Olivieri.

In 1994 werd in de kantoren van de militaire aanklagers van Rome een kast gevonden met dossiers die honderden oorlogsmisdaden documenteerden. Geen enkele dader werd vervolgd. Gestuwd door de ‘kast van schaamte’ probeerde Italië nazi’s te berechten voor zijn rol in massamoorden.

Duitsland weigerde, omdat het in 1962 al 1 miljard euro had betaald. In 2012 schaarde het Internationaal Gerechtshof zich achter die beslissing. De Italiaanse rechtbanken gingen door met de schadevergoedingszaken en zeiden dat er geen limieten mogen worden gesteld als het gaat om oorlogsmisdaden.

Meer dan geld

De Fornelli-rechtszaak werd in 2015 aangevat. Omdat steeds meer zaken voor de rechter kwamen, richtte toenmalige premier Mario Draghi in april 2022 een fonds op om de groeiende kosten te dekken. Dat bevat intussen 61 miljoen euro, volgens advocaten misschien te weinig. Het Italiaanse ministerie van Financiën liet aan Reuters weten dat het tot nu toe 1.228 rechtszaken rond schadevergoedingen voor oorlogsmisdaden had ontvangen.

De Italiaanse regering kende zichzelf het recht toe om elke gerechtelijke uitspraak rond de herstelbetalingen te herzien voordat ze uitbetaald wordt. Een extra hinderpaal in de bureaucratische rompslomp, al ontkent de regering dat ze doelbewust obstakels creëert.

‘Het is een circus’, zegt Disegni. Maar voor Fornelli is er licht aan het einde van de tunnel. De eerste uitbetaling vindt normaal in januari plaats. De stad houdt vol dat het om veel meer dan geld gaat. ‘Het gaat om de zoektocht naar gerechtigheid voor een oorlogsmisdaad’, zei Giovanni Tedeschi, burgemeester van Fornelli. ‘Een kwestie van trots.’