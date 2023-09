Italianen woedend om doodgeschoten berin, schutter krijgt bewaking

Er is ophef in Italië nadat een berin werd doodgeschoten in de buurt van een nationaal park in Midden-Italië. Een honderdtal boswachters en carabinieri zoekt met drones naar haar twee welpen.

Een 56-jarige Italiaan schoot de Marsicaanse bruine berin donderdag dood aan de rand van de stad San Benedetto dei Marsi. Dat maakte het Nationaal Park van Abruzzen, Lazio en Molise op Facebook bekend, waarbij het ook foto’s postte, die druk gedeeld worden.

De berin stond bekend als Amarena en was een symbool van het natuurpark. Er leven ongeveer vijftig Marsicaanse bruine beren, een soort die in Midden-Italië voorkomt. Haar twee welpen worden opgespoord, want ze zijn nog te jong om het zonder hun moeder te redden.

Bewaking

Het is in Italië bij wet verboden om te jagen op beren. De schutter heeft verklaard dat hij zich bedreigd voelde toen hij de berin op zijn domein spotte. Volgens Italiaanse media had het dier nooit tekenen van agressie getoond, zelfs niet toen ze met haar welpen door de straten van de stad doolde.

De man krijgt na bedreigingen op sociale media bewaking voor zijn woning. Hij zou al enkele dagen zijn huis niet meer hebben verlaten. Volgens zijn advocaat zit de man ‘mentaal helemaal in de put’ door wat er is gebeurd.