Rode Duivel Koen Casteels neemt na negen jaar afscheid bij Wolfsburg: ‘Tijd voor een nieuwe uitdaging’

Casteels komt sinds januari 2015 uit voor Wolfsburg, waar hij de laatste zeven jaar de onbetwiste nummer 1 was. In het seizoen 2021/2022 was hij er zelfs aanvoerder. Na negen jaar komt er een einde aan zijn verhaal bij de Duitsers, want beide partijen kwamen overeen om zijn contract dat in juni 2024 afloopt niet te verlengen.

‘Voor mij is de tijd gekomen om na negen jaar bij VfL Wolfsburg afscheid te nemen en weer een nieuwe uitdaging aan te gaan’, aldus Casteels. ‘Ik heb goed over deze stap nagedacht en ik kijk uit naar wat komen zal. Maar nu zal ik me 100 procent focussen op het huidige seizoen om het best mogelijke te bereiken met Wolfsburg.’

Casteels debuteerde bij Wolfsburg op 1 augustus 2015 in de Supercup, die zijn ploeg won na strafschoppen tegen FC Bayern München. Sinds het seizoen 2016/2017 is hij de onbetwiste eerste doelman van de Wolven. Zaterdag in Hoffenheim speelde de 1,97 meter lange doelman zijn 216de Bundesliga-wedstrijd voor VfL. De Belg heeft tot nu toe in totaal 252 competitieduels in het groen-witte tenue gespeeld.