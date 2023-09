Evenepoel heeft meer reden tot vreugdedansje dan Jumbo-Visma

Aan het eind van de derde bergrit in de Vuelta mocht Jumbo-Visma de cava ontkurken. Toch was het vooral Remco Evenepoel die vertrouwen kon tanken.

Ritwinst met de Sloveen Primoz Roglic en de rode trui voor de Amerikaan Sepp Kuss: Jumbo-Visma sloeg op Xorret de Catí een dubbelslag na het eerste luik van een weekend in het bergachtige hinterland van de Costa Blanca. Alleen maar stralende gezichten dus aan de bus van het team dat op missie is om de drie grote ronden in één seizoen binnen te rijven.

Toch had de man die een week geleden als grote opponent van de zwart-gele brigade was voorgesteld, minstens evenveel reden om een vreugdesprongetje te maken. Op de tot 22 procent steile scherprechter in de finale, te vergelijken met een drievoudige Muur van Hoei, had Remco Evenepoel de beste indruk gemaakt. De Belgische kampioen had zich autoritair op kop van de favorietengroep geposteerd, de ontsnapte Sepp Kuss tot de orde geroepen en zo’n versmachtend tempo ontwikkeld dat van ander vijandig vuurwerk niets meer in huis was gekomen.

Na nagenoeg de volledige wedstrijd te hebben gecontroleerd en hun helpers één voor één te hebben opgesoupeerd, oogde vanuit een breder perspectief de oogst voor Jumbo-Visma mager: vier bonificatieseconden winst voor Roglic tegenover Evenepoel (die bij gebrek aan communicatie niet eens doorhad dat hij voor de ritzege aan het sprinten was), twee plus zes bonificatieseconden verlies zelfs voor Jonas Vingegaard - De Deen is (vooralsnog) niet zo dominant als in de Tour.

Muurhagedis

Met zijn imponerende optreden drukte Evenepoel bij Jumbo-Visma ook de hoop de kop in dat afgelopen donderdag de strijd om de eindzege definitief was gekanteld. Op de Alto de Javalambre was de titelverdediger toen pas als zevende van de favorietengroep over de streep gekomen, op ruim een halve minuut van de tandem Roglic-Vingegaard. Een mindere dag die herinneringen aan het doemscenario van de voorbije Giro opriep: was de Brabander ziek, nadat een buikvirus zijn Italiaanse ploegmaat Andrea Bagioli al had uitgeschakeld?

Een grote ronde wordt niet alleen op het asfalt gewonnen, maar is ook altijd het toneel van acteerwerk en geslepen communicatie, waarbij de ware toedracht achter sommige beweringen en handelingen vaak maar na enkele dagen of zelfs pas helemaal aan het eind aan de oppervlakte komt. Daags na zijn botsing met de perschef van de Catalaanse politie maandag vlak voorbij de streep had Evenepoel beweerd dat er buiten twee hechtingen niets aan de hand was en alles goed ging. Intussen leerden uitspraken van hemzelf en van teammanager Patrick Lefevere dat de naweeën van die val hem meer parten speelden dan eerst toegegeven. Kennelijk zijn ze nu dus ook voorbij.

Belangrijk is dat Evenepoel uitgerekend op de Xorret de Catí – de klim met de hoogste gemiddelde steiltegraad van de hele Vuelta (11,4 procent) – zijn goede benen terugvond, nadat hij donderdag op de steilste stroken van de Javalambre in ademnood was geraakt. Met nog heel wat venijnige muren in het verschiet kon hij maar beter vroeg dan laat weer tot de hagedis vervellen die hij in de vorige Vuelta was.

Vooralsnog slaagt Evenepoel er ook in om zijn ploegmaats boven zichzelf te helpen uitstijgen, ondanks (of mede dankzij?) de openlijke kritiek die hijzelf en zijn vader recent op de ploeg hebben geuit. Hielden ze zich donderdag, ondanks drie zieken, al kranig staande onder het geweld van Jumbo-Visma, dan bleven met name Louis Vervaeke en de Italiaan Mattia Cattaneo op Xorret de Catí een heel eind aan boord.

Toeslaan in tijdrit

Van alle vooraf aangeduide podiumkandidaten staat Evenepoel zo na acht etappes nog steeds het hoogst gerangschikt (zesde). Al is zijn voorsprong op zijn naaste belagers verwaarloosbaar (zeven seconden op Roglic, elf op Vingegaard en Enric Mas, en veertien op Juan Ayuso) en veel minder comfortabel dan na evenveel etappes vorig jaar, toen alleen Mas nog binnen de minuut volgde.

Hoewel de concurrentie uit meer hoeken komt dan vorig jaar, kan de Belgische kampioen zijn wedstrijd helemaal afstemmen op die van Jumbo-Visma, zoals verwacht met voorsprong het sterkste blok in deze ronde. Dat de manschappen van manager Richard Plugge in het klassement nog steeds drie ijzers in het vuur houden – Kuss, Roglic en Vingegaard – maakt de opdracht voor de Schepdaalnaar complex en delicaat. Eén steek laten vallen en in een vallei in isolement belanden kan voor Evenepoel een definitieve streep betekenen door zijn kansen op eindwinst.

Evenepoel zit nog steeds op koers: zijn doel om zonder tijdverlies aan de tijdrit te beginnen maakt hij voorlopig waar. De kopman van Soudal – Quick-Step rekent erop om dinsdag toe te slaan in de chronoproef rond Valladolid. In de hoop daarna de wedstrijd uit te kunnen controleren tot in Madrid. Nadeel voor de wereldkampioen tijdrijden is dat hij slechts 25,8 kilometer tegen de klok in aanbieding krijgt, het laagste aantal individuele tijdritkilometers in de Vuelta sinds de door Freddy Maertens gewonnen editie van 1977.

Komt daarbij dat de rit naar Xorret de Catí pas de derde van in totaal tien veldslagen in de bergen was en de vijf beklimmingen buiten categorie van deze ronde nog allemaal moeten worden opgediend. Daarom is zonder twijfel de belangrijkste conclusie dat er in deze fase van de wedstrijd nog geen al te verregaande conclusies mogen worden getrokken.