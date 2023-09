Straks misschien betalen voor Instagram zonder reclame

Meta overweegt om in Europa betalende versies te lanceren van Facebook en Instagram. In die versies zou geen reclame te zien zijn. Zo kan Meta zich in orde stellen met de Europese privacywetgeving.

Kun je straks betalen om geen advertenties meer te zien in Facebook en Instagram? Volgens The New York Times is Meta die mogelijkheid in ieder geval aan het overwegen. De krant baseert zich daarvoor op anonieme bronnen. Voor Meta is het een mogelijke uitweg uit een al jarenlang aanslepend conflict met de Europese Unie.

Facebook en Instagram worden al sinds hun ontstaan gefinancierd via reclame: gebruikers krijgen advertenties te zien die zijn aangepast aan hun profiel en hun interesses. Maar daarvoor gebruikt Meta gegevens over hun online gedrag binnen en buiten de Facebook-app, en dat ligt moeilijk onder de Europese GDPR-privacywetgeving.

Voor het gebruik van persoonlijke gegevens, is namelijk volgens de GDPR de uitdrukkelijke en ‘vrij gegeven’ toestemming van de gebruiker nodig. Maar zoals Facebook en Instagram nu werken, ben je verplicht om die toestemming te geven. Anders kun je de apps niet gebruiken en ben je uitgesloten van de communicatie met je vrienden en familie.

Achterpoortjes

De GDPR voorziet wel een paar achterpoortjes om te ontsnappen aan die uitdrukkelijke toestemming, en Meta heeft er verschillende van geprobeerd. Daarmee heeft het bedrijf wat tijd gewonnen, maar in januari werd het in Ierland veroordeeld tot een boete van 390 miljoen euro en in juli was het Europees Hof van Justitie in Luxemburg ondubbelzinnig: Meta moet toestemming vragen aan zijn gebruikers.

Het probleem voor Meta: als gebruikers mogen kiezen tussen wél of niet je persoonlijke gegevens laten gebruiken voor reclame, kiest haast iedereen voor niet, dat is onder meer gebleken toen Apple op zijn iPhone die keuzemogelijkheid invoerde.

Maar wat als er een betaalde versie is, zonder reclame - en dus ook zonder het gebruik van je persoonlijke gegevens voor personalisering van die reclame? Dan heb je als gebruiker wél de keuze: betalen voor een Instagram mét privacy, of een gratis Instagram zonder.

Meta heeft zo’n betalende versie van zijn apps altijd afgehouden. ‘Facebook is gratis en dat zal het altijd blijven’, zo stond het jarenlang uitdrukkelijk op de registratiepagina van het sociale netwerk. In 2019 is die vermelding wel stilletjes verwijderd. Vorig jaar lanceerde Meta een betalend abonnement op Instagram, maar die versie is gericht op professionele gebruikers (en heeft wél reclame).

Steeds meer zien Amerikaanse technologiebedrijven zich verplicht om hun producten aan te passen in Europa. De pas goedgekeurde Digital Services Act heeft er al toe geleid dat gebruikers nu in Instagram, Facebook en Tiktok kunnen kiezen om het personaliseringsalgoritme van deze apps uit te schakelen.