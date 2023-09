Jupiler Pro League: Cercle Brugge wipt over Anderlecht na zege tegen Westerlo

Cercle Brugge neemt de leiding over in de Jupiler Pro League na een gemakkelijke overwinning tegen Westerlo. Kévin Denkey scoorde twee keer, op de valreep werd het nog 2-1.

Cercle Brugge heeft zaterdagnamiddag op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League op overtuigende wijze Westerlo opzij gezet met 2-1. Cercle rukt na de recente 9 op 9 op naar een voorlopige leidersplaats in de tussenstand van de Belgische eerste klasse met 12 punten. Westerlo blijft in hetzelfde bedje ziek en moet het stellen met 1 punt op de vijftiende en voorlaatste plaats.

De Kemphanen leken zonder kleerscheuren de eerste helft door te komen, maar dat was buiten Kévin Denkey (45.+1) gerekend. De Togolese aanvaller schonk de Vereniging in extremis een bonus halfweg.

Na de pauze deelde diezelfde Denkey (70.) de bezoekers een nieuwe tik uit. Hij punterde het leer in het doel voor de spionkop en legde daarmee de confrontatie in een beslissende plooi. De Westelse aansluitingstreffer kwam pas in de slotseconden tot stand via Matija Frigan (90.+4).

Later op zaterdag speelt KV Mechelen gastheer voor Eupen (18u15) en is het voor Standard alle hens aan dek op Sclessin tegen promovendus RWDM (20u45).

Cercle Brugge - Westerlo 2-1 45’+1’ Denkey 1-0, 70’ Denkey 2-0; 90’+4’ Frigan 2-1