Rusland, Wit-Rusland en Iran terug van gastenlijst geschrapt voor glamoureus Nobelprijs-feestje

In de Blauwe Zaal van het stadhuis van Stockholm vindt in december traditioneel het banket plaats ter ere van de uitreiking van de Nobelprijzen. De koning en koningin van Zweden zijn er eregasten, het menu wordt achteraf breed bekendgemaakt en de kledingvoorschriften zijn bijzonder strikt. Een plaatsje op de gastenlijst voor het diner wordt gezien als een hele eer. Maar de ambassadeurs van Rusland, Wit-Rusland en Iran zullen er op dit exclusieve feestje niet bij zijn voor het tweede jaar op rij.

Dat heeft de Nobel Foundation vandaag bekendgemaakt. Nochtans stuurde de organisatie achter de uitreiking van de Nobelprijzen donderdag nog een bericht de wereld in dat alle ambassadeurs met standplaats in Noorwegen of Zweden welkom waren in het stadhuis van Stockholm. Daar zat een weloverwogen idee achter.

Volgens Vidar Helgessen, directeur van de Nobel Foundation, geraakt de wereld meer en meer in hokjes opgedeeld. Om tot buitengewone verwezenlijkingen te komen die een Nobelprijs waardig zijn, is er openheid, uitwisseling en dialoog nodig tussen mensen en naties, luidde de redenering. Om consequent te zijn moet dus ook eenieder aan tafel kunnen komen, zelfs wie een naburig land binnenvalt of mensenrechten schendt.

Vorig jaar waren Rusland, Wit-Rusland en Iran niet welkom. Maar daar werd dus van teruggekomen. Tot verbazing van onder meer Zweeds liberaal parlementslid Karin Karlsbro die het als volgt samenvatte op de nationale radio. ‘Het is een gevaarlijke precedent om Rusland groen licht te geven om een glamoureus feestje bij te wonen terwijl er raketten vallen op culturele centra in Oekraïne en er kinderen vermoord worden.’

Zweedse premier Ulf Kristersson zei het minder scherp, maar ook hij vond het geen verstandig idee om die drie landen erbij te hebben. Verschillende andere politici kondigden zelfs een boycot aan. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken wees er ook op deze uitnodiging Rusland alleen maar zou versterken in een gevoel van straffeloosheid. Er werd ook gewezen op de internationale inspanningen om Rusland en Wit-Rusland te isoleren, wat bijvoorbeeld ook in de sportwereld gebeurt.

Vandaag kwam daarop de mededeling van de Nobel Foundation dat de uitnodigingen werden ingetrokken. De mededeling daarover was opvallend kort en merkte op dat ‘de sterke reacties onze boodschap overschaduwd hebben’. Vanuit Oekraïne kwam - via de Britse openbare omroep BBC - al de reactie dat deze beslissing ‘een overwinning voor de mensheid is’.

De Nobelprijs voor de vrede ging vorig jaar nog naar de Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski, de mensenrechtenorganisaties Memorial uit Rusland en het Center for Civil Liberties uit Oekraïne. Dat mocht gezien worden als een duidelijk statement tegen Poetin.

Zweden Democraten, een radicaalrechtse partij, kregen overigens voor het eerst ook een uitnodiging in de bus. Maar partijleider Jimmie Akesson liet op Facebook weten het die dag al druk te hebben.