Voormalig eigenaar Harrods Mohamed Al Fayed overleden

De Egyptische zakenman, wiens zoon omkwam in hetzelfde auto-ongeluk als prinses Diana, is op 94-jarige leeftijd overleden

‘Mohamed Al Fayed, geliefde echtgenoot, vader en grootvader is woensdag vredig gestorven. Hij genoot de laatste jaren van zijn pensioen, omringd door zijn naasten’, klinkt het in een persbericht. Fayed laat zijn vrouw, voormalig model Heini Wathén, met wie hij in 1985 trouwde en vier kinderen achter: Jasmine, Karim, Camilla, and Omar.

Al Fayed werd geboren in de Egyptische kustplaats Alexandrië, als zoon van een leraar. Zijn eerste grote successen in de zakenwereld boekte hij nadat hij zijn eerste vrouw ontmoette, Samira Khashoggi, zus van de Saudische wapenhandelaar en miljonair. Die liet hem aan de slag gaan in zijn import-emporium. Al Fayed maakte er de juiste connecties, begon zijn eigen scheepvaartbedrijf en werd uiteindelijk in 1966 adviseur van de sultan van Brunei.

Al Fayed met Koningin Elisabeth — © AP

Mausoleum op het dak van Harrods

In de jaren ‘70 verhuisde hij, samen met broer Ali naar het Verenigd Koninkrijk. In Parijs kocht hij eerst het prestigieuze Ritz-hotel, later zette hij zijn zinnen op de ultieme Britse warenhuis Harrods, dat hij in 1985 ook effectief kocht. Voor hij Harrods in 2010 verkocht voor anderhalf miljard pond, liet hij in een interview met Britse krant Financial Times optekenen dat hij zijn overlijden zijn lichaam op het dak van het warenhuis in een glazen mausoleum wou laten tentoonstellen, ‘zodat mensen mij kunnen komen bezoeken.’

Al Fayed vroeg in 1993 een Brits paspoort aan. Na een lange juridische strijd werd de aanvraag in 1999 afgewezen door Brits minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw, die zich daarbij beriep op aanwijzingen dat Al Fayed Lagerhuisleden had betaald om kamervragen te stellen en zou hebben ingebroken in kluisjes van klanten bij Harrods.

Prinses Diana

Al Fayeds’ anglofilie mocht hem dan wel een rol in Netflixserie The Crown opleveren, hij bleef op gespannen voet leven met de Britse autoriteiten. De dood van Al Fayed is bijna dag op dag 26 jaar na die van zijn zoon Dodi Al Fayed. Die kwam op 31 augustus 1997 om in hetzelfde auto-ongeval als Britse publiekslieveling prinses Diana. Zijn zoon had op het moment van het ongeval een relatie met de prinses, die niet lang daarvoor gescheiden was van de huidige Britse koning Charles.

Al Fayed was er vast van overtuigd dat het geen ongeluk was. Jarenlang zou hij procederen om te bewijzen dat de twee vermoord zouden zijn door de Britse geheime diensten. Pas in 2000 staakte hij die strijd, al zou hij altijd blijven beweren dat het om kwaad opzet ging: ‘Ik ben een vader die zijn zoon heeft verloren en ik heb tien jaar lang alles gedaan, maar nu de uitspraak er ligt accepteer ik die, zij het met bedenkingen’, reageerde hij toen. Hij zou naar eigen zeggen enkel zijn gestopt in het belang van de prinsen William en Harry.