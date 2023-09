Opgezwollen lippen en imaginaire slangen, maar toch is Belg goed op weg om nieuw zwemrecord te vestigen

Ultrasporter en redder Matthieu Bonne heeft de kaap van de 110 kilometer gerond in een poging het wereldrecord zwemmen zonder stoppen in open water te breken. Tegen vanavond hoopt hij 131 kilometer achter zijn naam te hebben staan. ‘Maar zijn lichaam begint nu echt af te takelen.’

Zijn lippen en tong zijn aangetast door het zoute water. Dat maakt eten moeilijk. Hallucinaties treden op: er zijn bijvoorbeeld al imaginaire slangen onder water gespot. En de koude van de voorbije dagen heeft er een nog grotere uitputtingsslag van gemaakt dan op voorhand gepland was: zijn energiereserves zijn haast uitgeput.

Niettemin maken de begeleiders van Matthieu Bonne zich sterk dat hij tegen vanavond het wereldrecord non-stopzwemmen in open water op zijn naam mag zetten. De 29-jarige avonturier hoopt voorbij de 125,7 kilometer van de Maltees Neil Agius te geraken en op 131 kilometer te finishen.

In de loop van de voormiddag is de kaap van 110 kilometer al gerond. Dat zegt zijn manager Matthias Lievens. ‘Zijn lichaam begint nu echt af te takelen. Zijn lippen en tong zijn het grootste probleem: zijn lippen zijn gezwollen, zijn tong is heel gevoelig. Die liggen al meer dan twee dagen te weken in zout water. Hij probeert zijn mond dicht te houden, maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Hij spoelt zijn mond regelmatig met kokosolie.’

Een tienkoppig begeleidingsteam vergezelt Bonne op zijn recordpoging. Ze varen in zijn buurt op een zeilboot. Er is ook een kajak waarmee ze wat dichter kunnen komen. Dat doen ze niet alleen om het aantal kilometers te monitoren. Twee paar ogen zijn continu op de Bredenaar gericht om zijn veiligheid te garanderen. Het kan heel snel verkeerd gaan in open water.

Daarnaast is er ook om de dertig minuten een contactmoment van maximaal negentig seconden met het team. Bonne gebruikt dat om zich te bevoorraden. Zijn maaltijden laten zich samenvatten als ‘alles wat haalbaar is en veel suikers bevat’, aldus Lievens. Vloeibaar geniet de voorkeur de laatste uren, gezien de toestand van lippen en tong. Maar naast sportvoeding staat bijvoorbeeld ook peperkoek op het menu. Die voorziene anderhalve minuut wordt ook gebruikt om de alertheid van de zwemmer te testen door hem onder meer grappige foto’s van bekenden te laten zien.

De grootste verrassing van de voorbije dagen is de koude geweest. Bonne doet zijn recordpoging voor de Griekse kust: eerst een rechte lijn van honderd kilometer in de Golf van Korinthe gevolgd door nog een lokale lus. Die route is na veel denkwerk uitgekozen: de hoop was dat de temperatuur van het water ergens tussen de 26 en 27 graden zou liggen. Maar doordat het minder warm is dan gehoopt en door de bewolking schommelde de temperatuur van het water eerder tussen 21 en 22 graden. De laatste uren warmde het gelukkig wat meer op, aldus Lievens.

Een speciaal zwempak draagt de avonturier niet. Volgens de regels van de Marathons Swimmers Federation mogen er geen hulpmiddelen gebruikt worden tijdens de recordpoging. Ook een smartwatch om zijn afstand te monitoren is uit den boze. Wel zijn er lampjes aan de zwembroek en badmuts van Bonne bevestigd zodat hij ’s nachts ziet welke kant hij uitgaat. Grote lampen op de zeilboot bieden ook extra verlichting. De boot aanraken mag hij niet.

Zijn lichaam is ook met mysterieus wit spul ingesmeerd - een samenstelling van verschillende producten om schuurwonden op typische plaatsen als oksels, hals en tussen de dijbenen te voorkomen. Bovendien helpt het een klein beetje tegen het zout en de temperatuur van het water.

Waarom Bonne dit doet? Lievens: ‘Matthieu wil alleen maar dingen doen in zijn leven die nog nooit iemand gedaan heeft. Hij wil aantonen dat je veel meer kan dan je zelf denkt, dat het hoofd sterker is dan het lijf. En hij doet het supergraag. Hij is voor zichzelf continu op zoek naar waar zijn grens ligt. Met succes.’

In het verleden beklom de avonturier al de Mont Blanc, de Matterhorn en de Eiger. Hij liep ook de loodzware meerdaagse wedstrijd Marathon des Sables uit. Al zwemmend wist hij het kanaal tussen Engeland en Frankrijk over te steken en de Belgische kustlijn af te zwemmen. Vorig jaar werkte hij nog acht triatlons af op acht dagen tijd op acht Canarische Eilanden. In maart van dit jaar fietste hij nog 3.619,72 kilometer op zeven dagen, en ook dat was een wereldrecord. Hij maakte ook zijn opwachting in het VRT-programma Kamp Waes. ‘We moeten soms zijn grenzen bewaken’, aldus Lievens. ‘Dat is niet gemakkelijk bij iemand die een sterke wil heeft. Maar we proberen altijd een goed plan op te stellen.’

In het dagelijkse leven is Bonne redder in LAGO Brugge Olympia. Eens hij terug uit het water is, verwacht Lievens niet dat hij lang op zijn bed zal liggen. ‘Ik vermoed dat er tegen eind volgende week alweer een looptraining gepland staat.’