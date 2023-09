Het Oekraïense stadje Hoeljajpole, in de regio Zaporizja, ligt op 6 kilometer van de Russische posities. Vandaag is het er relatief rustig, maar dat is ooit wel anders geweest: Hoeljajpole bestaat eigenlijk niet meer na heftige gevechten in 2022. Toen zijn alle inwoners, op een duizendtal na, vertrokken.