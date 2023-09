Strijd voorzitterschap Open VLD barst los: Vincent Stuer als tegenkandidaat Tom Ongena

‘Ik geloof niet dat we nog extra stemmen gaan verliezen als op onze rechterflank enkele wanhopige partijleden verkassen. Als wij voor elke overloper een aantrekkelijke nieuwe lijsttrekker kunnen presenteren, dan denk ik: Doei!’, reageert zelf Stuer op X (voormalig gekend als Twitter, red.).

Kritisch voor eigen partij

Stuers’ naam circuleerde al even, nu maakt hij -als eerste uitdager van voorzitter ad interim Tom Ongena- zijn kandidatuur dus officieel. Hij is geen lid van het partijbestuur, maar heeft een lange loopbaan binnen de partij. Kandidaat-voorzitters hebben nog tot 17 september om hun papieren in te dienen. In het Europees Parlement werkt Stuer momenteel voor Renew Europe, de liberale fractie. Eerder voerde hij het woord (en de pen) voor Karel De Gucht. Politiek vormt de rode draad in zijn leven: als woordvoerder, auteur of denker. Daarbij was hij vaak kritisch voor eigen partij: eerder werkte Stuer mee aan de fameuze ‘brandbrief’ waarin jonge liberalen hun bezorgdheid ventileerden. En in een interview met deze krant maakte Stuer een harde analyse over zijn partij. In een ‘‘liberaal manifest’ dat hij begin dit jaar verdeelde binnen Open VLD en die De Standaard kon inkijken pleitte hij nog voor een ander soort voorzitterschap bij Open VLD, waarbij fractieleiders en ministers de dagelijkse politieke lijnen uitzetten.

Voorzitter ad interim Tom Ongena stelde maandag voor om een tijdelijke voorzitter aan te duiden, voor een termijn van ruim een jaar: tot na de lokale verkiezingen van 2024. Stuer was een van de partijleden die felle kritiek uitte tegen de manier waarop die tijdelijke voorzitter zal worden gekozen: dat zou gebeuren op het volgende partijcongres op 23 september. Daardoor zal slechts een beperkt aantal partijleden effectief kunnen stemmen. Op het partijcongres, in een zaal van de VUB, zullen immers hooguit 1.200 mensen aanwezig zijn, terwijl de partij 45.000 leden telt. In 2020 stemden nog 16.000 leden bij de voorzittersverkiezing, die Egbert Lachaert won met 61 procent. Dat kon toen online en telefonisch. Bij Open VLD klonk dat zoiets niet te organiseren viel in zo’n kort tijdsbestek. Binnen de partij was er felle kritiek over die beslissing.

‘Dit is de politiek van de voldongen feiten: de regels buigen tot alle potentiële tegenkandidaten barsten’, liet Stuer toen optekenen in deze krant. ‘Net nu het vertrouwen in de bredere partijtop op een dieptepunt staat, vraagt die blind vertrouwen om onderling de toekomst uit te tekenen.’