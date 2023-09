Weekend wordt zonniger en droog

Het kwik stijgt tot 20 à 22 graden in de Ardennen en aan zee, en tot 25 graden elders in het land. Dat zegt het KMI. ‘s Avonds en ‘s nachts blijft het lichtbewolkt. De minima liggen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 14 of 15 graden elders.

Ook zondag eerst nog wat ochtendgrijs, met daarna afwisselend opklaringen en bewolking. De maxima gaan van 21 tot 25 graden.

Vanaf maandag wordt het zonnig, bij temperaturen tot 22 à 26 graden. Dinsdag stijgt het kwik op sommige plaatsen tot 28 graden, op woensdag en donderdag lokaal zelfs tot 30 graden.

Vrijdag blijft het zonnig met maximumtemperaturen rond 27 of 28 graden in het centrum van het land.