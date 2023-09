Mitch McConnell (81) fit bevonden nadat hij twee keer ‘bevriest’ tijdens interview

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse senaat, is donderdag door de arts van het Congres fit bevonden om te werken. De 81-jarige senator ‘bevroor’ in een maand tijd twee keer tijdens een interview, waarna door verschillende Amerikaanse media opgeroepen werd tot een medisch onderzoek.

Tijdens een interview in zijn thuisstaat Kentucky woensdag leek de 81-jarige McConnell een dertigtal seconden verlamd te zijn en niet in staat om op de vraag van een journalist te antwoorden. Het voorval wakkerde meteen de kritiek aan op de vergrijzing van de Amerikaanse politieke klasse, die soms wordt gezien als een gerontocratie.

‘Na beoordeling van de situatie van gisteren, heb ik leider (van de Republikeinen in de Senaat, red.) McConnell geïnformeerd dat hij medisch in staat is om zijn schema te hervatten zoals gepland’, zei de arts, Brian Monahan, in een brief vrijgegeven door de entourage van de senator.

De Republikeinse nestor had op 26 juli al een soortgelijk voorval, toen hij zonder reden bevroor midden in een persconferentie in het Capitool, voordat zijn entourage hem uit de kamer begeleidde. ‘Af en toe wat duizeligheid is niet ongewoon na een hersenschudding en kan ook het gevolg zijn van uitdroging’, zei zijn arts.

In maart werd de Republikeinse senator in het ziekenhuis opgenomen na een val tijdens een privédiner, waarbij hij een hersenschudding en een gebroken rib opliep en bijna zes weken niet kon werken.