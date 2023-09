Van Roald Dahl blijf je af, vindt Wes Anderson

Als het van regisseur Wes Anderson afhangt, worden de boeken van Roald Dahl niet gestript van hun ‘aanstootgevend of beledigend taalgebruik.’ Anderson presenteert op het Filmfestival van Venetië zijn tweede adaptatie van een Dahl-verhaal met The wonderful story of Henry Sugar.

‘Zeker als je zelf geen auteur bent moet je Dahls werk niet aanpassen. Hij is dood’, zei de Amerikaanse regisseur Wes Anderson. Hij presenteert op het Filmfestival van Venetië zijn verfilming van Dahls kinderboek Henry Sugar, drie maanden nadat hij in Cannes heeft uitgepakt met Asteroid City.

In februari wou de Britse uitgeverij Puffin Roald Dahls kinderboeken herzien en ‘aanstootgevend of beledigend taalgebruik’ weggommen. Vaak ging het om verwijzingen naar uiterlijk, mentale gezondheid, gender of ras. Geen ‘dik’ of ‘lelijk’ meer, geen ‘kamermeid’ maar ‘schoonmaker.’ Soms werden hele zinnen toegevoegd, zoals in The witches, waar Dahl uitlegt dat heksen kaal zijn onder hun pruiken. ‘Er zijn overigens heel wat andere redenen waarom vrouwen pruiken zouden dragen, en daar is helemaal niks mis mee.’

Na hevige publieke discussie, en zelfs een tussenkomst van de Britse koningin Camilla, besliste de uitgeverij om ook de originele versies in de rekken te houden, naast de herziene versies. Nederlandstalige uitgaven werden niet aangepast.

Alle kunst moet onaangeroerd blijven, vindt Wes Anderson. ‘Ik ben waarschijnlijk de slechtste persoon aan wie je dit kunt vragen’, vertelde hij de reporters op het Venetiaanse filmfestival. ‘Zou Renoir een van zijn schilderijen mogen aanpassen? Neen, zou ik zeggen. Want het is klaar. Ik wil zelfs niet dat de kunstenaar zijn eigen werk achteraf verandert.’

Anderson presenteert in Venetië zijn tweede Dahl-adaptatie met The Wonderful Story of Henry Sugar, een film van 40 minuten met onder anderen Benedict Cumberbatch en Ben Kingsley in de cast. In 2009 verfilmde Anderson al een verhaal van Dahl met de succesvolle stopmotionfilm Fantastic Mr. Fox (2009).

De regisseur bekende op het filmfestival dat hij nog verschillende andere Dahl-boeken verfilmde, waaronder De zwaan, Vergif en De rattenvanger. Later zullen die samen met Henry Sugar als serie kortfilms verschijnen.