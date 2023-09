Taakstraffen tot 60 uur voor bedreigers Pim Lammers

De bedreigingen gingen over Trainer, een verhaal dat Pim Lammers in 2015 uitbracht over een relatie tussen een tienerjongen en zijn voetbaltrainer. Passages daaruit gingen rond op sociale media, en de bedreigers beschuldigden Lammers van pedofilie. Hij trok zich daarom in februari terug als dichter voor de Kinderboekenweek.

Vijf verdachten moesten verschijnen voor de politierechter in Utrecht. Een van hen werd vrijgesproken. De andere vier, waaronder twee mannen en twee vrouwen, kregen taakstraffen van vijftig en zestig uur.

Een vrouw bedreigde Lammers in een Instagrambericht, waarin ze schreef een steen te willen gooien naar Lammers als hij zou komen voorlezen op school. Zij werd veroordeeld tot 60 uren taakstraf. De andere drie stuurden dreigende privéberichten naar Lammers.

‘Gebruikers van sociale media sluiten wel vaker hun ogen voor de gevolgen van hun internetgebruik’, zei de rechter. ‘Aan de hele samenleving moet duidelijk zijn dat het strafrecht grenzen stelt over wat u tegen en over elkaar kan zeggen.’

Lammers liet weten nog steeds bezig te zijn de bedreigingen te verwerken. ‘Niet eerder was die bedreiging zo massaal, zo massief en zo beangstigend’, aldus de schrijver. ‘In wat voor samenleving leven wij als zelfs kinderboekenschrijvers beveiligd moeten worden? Ze lieten zich beïnvloeden door een extreemrechtse agenda en zijn opgehitst door leugens.’

Lammers was in 2018 de jongste winnaar ooit van een Zilveren Griffel, voor zijn prentenboek Het lammetje dat een varken is.