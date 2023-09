‘Algerijnse kustwacht schiet Marokkaanse toeristen op jetski’s dood’

Volgens Marokkaanse media zijn vier Marokkaanse jongemannen dinsdag beschoten door de Algerijnse kustwacht toen ze op hun jetski’s per ongeluk in de Algerijnse territoriale wateren waren terechtgekomen.

Minstens twee van hen hadden ook de Franse nationaliteit. Er vielen twee doden, terwijl een derde gearresteerd werd. De vierde, Mohamed Kissi, slaagde er als enige in levend terug te keren naar Marokko. Een van de doden is zijn broer Bilal (29), vader van twee meisjes.

Aan Marokkaanse nieuwssites vertelde Kissi dat ze met hun jetski’s vertrokken waren in de noordoostelijke kustplaats Saïdia, zonder brandstof vielen en afdreven: ‘We wisten dat we in Algerije waren omdat er een zwarte Algerijnse zodiac onze richting uitkwam die begon te zigzaggen, alsof ze ons wilden doen omslaan.’ Daarop openden de inzittenden van de zodiac volgens hem het vuur op de vier jetskiërs. ‘Ik werd niet geraakt, maar mijn broer en mijn vriend kwamen om. Mijn andere vriend hebben ze gearresteerd.’

Parijs vraagt uitleg

De vader van het tweede dodelijke slachtoffer heeft zijn zoon nog niet kunnen begraven. Hij lanceerde een oproep aan de Marokkaanse en Algerijnse overheid ‘om een akkoord te vinden om mijn zoon terug te brengen, zodat we hem een waardige begrafenis kunnen geven’.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde de dood van een landgenoot en de opsluiting van een andere ‘bij een incident’ in Algerije. ‘We staan in contact met de Algerijnse en Marokkaanse overheid’, aldus de Quai d’Orsay in een communiqué. ‘Het parket werd ingeschakeld.’

‘Bewuste actie’

In Marokkaanse media wordt de suggestie gewekt dat het om een bewuste actie gaat. Het is onduidelijk wat het incident zal betekenen voor de relatie tussen Algerije en Marokko, die al jaren gespannen is. Dat komt vooral door de betwiste Westelijke Sahara. Marokko annexeerde die regio in de jaren 70, maar Algerije staat achter de beweging die voor onafhankelijkheid van het gebied strijdt. De grenzen tussen beide landen zijn gesloten sinds 1994, al waren er eerst nog wel diplomatieke banden. Twee jaar geleden verbrak Algerije die, omdat Marokko zich volgens het land schuldig had gemaakt aan ‘vijandige acties’. De recente erkenning door Israël van de ‘Marokkaanse soevereiniteit’ over het gebied heeft de spanningen tussen de twee buurlanden nog doen toenemen.

(afp, bar)