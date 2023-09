Natuur neemt het over na explosie Nova Kachovka

Voor de dam van Nova Kachovka werd opgeblazen, op 6 juni 2023, was de vlakte op de foto blauw en niet groen. Het beeld is genomen in Malokaterynivka, in het zuiden van de stad Zaporizja. De vlakte wordt de Zee van Kachovka genoemd, maar is in feite een stuwmeer van 240 kilometer lang en 23 kilometer breed, met een gemiddelde diepte van 8 meter.

Na de explosie is het stuwmeer in één week tijd leeggelopen. Veel schade is op deze plek niet aangericht in de natuur. Integendeel, de rivier de Dnjepr is teruggebracht tot zijn oorspronkelijke breedte: amper 300 meter, net zoals voorde Sovjets de dam in de jaren 50 aanlegden. Eén enkele plant heeft de plaats van het water ingenomen: de Boksdoorn.

Het kleine stadje Hulaipole, ook in de regio Zaporizja, ligt 6 kilometer van de Russische posities. Vandaag is het, naar de normen van hier, relatief rustig. Dat is wel ooit anders geweest. De stad bestaat eigenlijk niet meer. De heftigste gevechten vonden in mei en oktober vorig jaar plaats. Toen zijn de laatste twijfelaars vertrokken. Naar schatting blijven er van de 17.000 inwoners nog een duizendtal over. Nu de zomer bijna ten einde is, is dat goed te zien. De bermen en bijna alle tuinen vormen nu één grote wildernis.

Tekst en foto’sGert Jochems