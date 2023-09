Chinese miljoenensteden zetten zich schrap voor supertyfoon Saola

In het zuiden van China zetten kuststeden zich schrap voor supertyfoon Saola, die binnenkort wellicht aan land komt met windsnelheden van 200 kilometer per uur. 800.000 mensen zijn geëvacueerd en de start van het nieuwe schooljaar werd uitgesteld.

In Hongkong, Shenzhen en elf andere steden ging de schoolpoort niet open op 1 september. Tyfoon Saola is er in aantocht. Met windsnelheden van 200 kilometer per uur wordt ze wellicht de krachtigste tyfoon die de regio Guangdong treft sinds 1949.

Hongkong, de financiële hub van Azië met meer dan 7,5 miljoen inwoners, trok de orkaandreiging op tot het hoogste niveau. De stad annuleerde 460 vluchten, waardoor ongeveer 300 reizigers strandden op het vliegveld. In Shenzhen, een stad met meer dan 17 miljoen inwoners, gingen de beurzen dicht vanaf vrijdagmiddag. Ook daar werden honderden vluchten geschrapt.

De situatie kan naar verwachting snel escaleren als Saola aan land komt: het normale getij zou drie meter kunnen stijgen – onder andere Hongkong bereidt zich daarom voor op overstromingen. Autoriteiten van de kerncentrale van Taishan in Guangdong lieten ook weten dat ze kwetsbare materialen overgebracht hadden naar een veilige plek.

Saola raast wellicht China binnen tussen de kuststeden Huidong en Taishan. In het midden van die strook liggen Hongkong en Macau. De tyfoon is een van de drie tropische cyclonen die zich vormden in het noordwesten van de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee. Naast Saola zijn dus nog twee zware stormen in ontwikkeling, waarvan een al orkaankracht bereikt heeft.