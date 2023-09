Oproep | Hoe vult u de zomervakantie in nu het klimaat onzekerheid brengt?

De afgelopen zomers maakten duidelijk dat de grote vakanties zoals we ze kenden – aangenaam warm in het Zuiden, gematigd in het onze contreien – misschien wel voorgoed voorbij zijn. Bosbranden, hittegolven en stormen dwingen ons niet alleen om de klimaatproblematiek onder ogen te zien, maar ook om onze zomervakantie anders in te vullen.

Voor een artikel over hoe we onze zomer kunnen herdenken in deze nieuwe realiteit, zijn we op zoek naar alternatieve vakantie-ideeën. Hoe anders ziet uw zomervakantie eruit tegenover enkele jaren geleden? Vult u uw vakantie anders in? Verandert de reisbestemming? Speelt duurzaamheid een grotere rol?

Laat uw vakantieverhalen en -ideeën achter in onderstaand formulier of mail ze naar maaikevanmelckebeke@gmail.com.