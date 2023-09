Demir start onderhandeling met studiebureau voor MER

Toen de Vlaamse regering een akkoord sloot over een stikstofdecreet werd aan CD&V beloofd dat twee cruciale toegevingen aan de landbouwsector zouden worden onderzocht in een milieu-effectenrapport (MER). Op een eerste aanbestedingsprocedure kwamen echter geen studiebureaus af. CD&V vond dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) te lang had getalmd. Binnen de Vlaamse regering werd overeengekomen om een tweede aanbesteding op te starten.

Nu blijkt dat ook die procedure de deadline bereikte zonder resultaat: er werd niet één offerte op ingediend. Toch is dit niet einde verhaal: één studiebureau heeft laten weten dat ze de opdracht overwoog, maar dat ze afhaakte omwille van het korte tijdsbestek van de opdracht. Er werden immers resultaten verwacht tegen eind dit jaar, zodat het decreet nog voor de verkiezingen gestemd zou geraken.

De wet op de overheidsopdrachten laat toe dat de minister een onderhandelingsprocedure opstart met een bureau om te kijken onder welke voorwaarde die toch kan intekenen. Dat is wat minister Demir nu gaat doen: ze heeft het departement Omgeving de opdracht gegeven een onderhandelingsprocedure op te starten. Over welk studiebureau het gaat, wordt evenwel niet bekendgemaakt. Als de minister en het bureau tot een overeenstemming komen, is de minister verplicht om minstens een ander bureau onder dezelfde voorwaarden een kans te geven ook een offerte in te dienen.

In tussentijd is er ook een wetenschappelijke analyse uitgevoerd ter voorbereiding van dat MER, door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Uitstel, geen afstel?

Een van de twee maatregelen die het MER moet onderzoeken, is het zogenaamde ‘extern salderen’: CD&V stelt voor dat (jonge) boeren uitstootrechten zouden mogen overnemen van naburige veeteeltbedrijven die ermee stoppen. De andere maatregel moet meer perspectief geven aan boeren en de stikstofdrempel voor landbouw gelijktrekken met die voor industrie na 2025, wanneer de eerste maatregelen al effect zouden sorteren. Een studiebureau moet onderzoeken of die twee versoepelingen de gewenste daling van stikstof niet in gedrang brengen.

De vraag zal zijn of meer uitstel voor dat MER het tijdspad van het stikstofdecreet in gedrang brengt. Het stikstofdecreet is deze zomer door N-VA en Open VLD ingediend bij het Vlaams Parlement als voorstel van decreet. Het Vlaams parlement is nog met reces tot 25 september. Indien uit het MER-onderzoek blijkt dat de twee voorgestelde versoepelingen mogelijk zijn, zouden ze finaal als amendementen worden ingeschreven in het stikstofdecreet. In principe kunnen Open VLD en N-VA in het parlement op zoek gaan naar een wisselmeerderheid. De vraag is of ze CD&V weer aan boord krijgen als er meer uitstel komt voor het MER.

Bij de N-VA wacht men hoe dan ook liever het advies van de Raad van State over het stikstofdecreet af. Dat wordt pas begin oktober verwacht, dus na de septemberverklaring. Tot dan zien de Vlaams-nationalisten eigenlijk geen reden om het thema nog te bespreken.